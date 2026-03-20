Летающие змеи: как им удается скользить по воздуху

Одни змеи отлично плавают, другие умеют быстро зарываться в песок. Однако есть группа, которая выделяется особенно. Речь идет об украшенных древесных змеях из семейства ужеобразных, которых нередко называют летающими змеями. Подробнее о них — в материале «‎Рамблера».

Эти пресмыкающиеся способны перемещаться между деревьями, скользя по воздуху на десятки метров. У них нет крыльев, перепонок или других привычных для планирующих животных структур, однако особая форма тела и необычная техника движения позволяют им совершать управляемые полеты. Именно поэтому они давно стали объектом внимания не только биологов, но и специалистов по аэродинамике.

Где обитают летающие змеи?

Они распространены в тропических и субтропических регионах Южной и Юго-Восточной Азии. Их можно встретить на территории Индии, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, а также в южных районах Китая. Некоторые виды обитают на островах, где густые тропические леса создают сложную систему ветвей и лиан.

Основная среда обитания этих змей — влажные тропические леса. Они предпочитают районы с густой кроной деревьев, где ветви расположены близко друг к другу и образуют своего рода многоуровневую сеть. В такой среде планирование между деревьями становится эффективным способом перемещения.

Большую часть жизни эти украшенные древесные змеи проводят на высоте. Они легко ползают по ветвям, лианам и стволам, редко спускаясь на землю. Иногда их можно встретить и вблизи человеческих поселений — например, в садах или парках, где много деревьев.

Как выглядит украшенная древесная змея?

Представители рода украшенных древесных змей — относительно небольшие и очень стройные змеи. Взрослые особи обычно достигают длины от 60 сантиметров до 1,2 метра, хотя у некоторых видов тело может быть немного длиннее.

«Вонючая птица», которая пахнет навозом: почему у нее такой запах

Окраска этих змей очень яркая и контрастная. На зеленом или оливковом фоне часто располагаются черные и желтые узоры, образующие сложную сетку или ромбовидные пятна. Такой рисунок помогает змее маскироваться среди листьев и ветвей.

Среди украшенных дверевесных змей выделяют несколько видов. Они отличаются окраской и рисунком чешуи:

золотая украшенная змея (Chrysopelea ornata) — имеет ярко-зеленый или желтовато-зеленый фон с черной сетчатой окраской и желтыми пятнами;

(Chrysopelea ornata) — имеет ярко-зеленый или желтовато-зеленый фон с черной сетчатой окраской и желтыми пятнами; райская украшенная змея (Chrysopelea paradisi) — отличается черным или темно-зеленым телом с яркими зелеными и желтыми пятнами;

(Chrysopelea paradisi) — отличается черным или темно-зеленым телом с яркими зелеными и желтыми пятнами; полосатая украшенная змея (Chrysopelea pelias) — более мелкий вид с продольными темными полосами на теле;

(Chrysopelea pelias) — более мелкий вид с продольными темными полосами на теле; шриланкийская украшенная змея (Chrysopelea taprobanica) — встречается на Шри-Ланке и имеет более сдержанную зеленовато-коричневую окраску.

Голова у летающих небольшая, но относительно широкая, с крупными глазами. Хорошее зрение важно для жизни в кронах деревьев: змее необходимо точно оценивать расстояние до ветвей и потенциальной добычи.

Главная особенность их внешнего вида — вытянутое и гибкое тело с заметно расширенными ребрами. В обычном состоянии оно имеет округлую форму, однако при подготовке к «полету» змея способна расплющивать тело, делая его шире. Благодаря этому поперечное сечение напоминает вогнутую ленту.

Как происходит полет?

Когда змея собирается переместиться на другое дерево, она поднимается на ветку или край ствола и внимательно оценивает расстояние. После этого она резко отталкивается телом и прыгает в сторону цели.

В этот момент тело змеи меняет форму. Она расплющивает его по бокам, увеличивая площадь поверхности. Благодаря этому тело начинает работать как своеобразное крыло, создавая подъемную силу.

Одновременно змея совершает волнообразные движения — почти такие же, как при обычном ползании. Эти изгибы помогают стабилизировать движение и удерживать нужное направление. В результате змея не просто падает вниз, а скользит по дуге, постепенно снижаясь.

Дальность такого планирования — 20–30 метров, а иногда достигает до 100 метров, При этом змея способна корректировать траекторию и достаточно точно приземляться на ветку.

Зачем змее летать?

Способность планировать по воздуху дает древесным змеям несколько важных преимуществ. Во-первых, это быстрый способ перемещения между деревьями. В густом тропическом лесу ветви могут находиться на расстоянии нескольких метров друг от друга, и прыжок по воздуху позволяет змее преодолевать такие промежутки без спуска на землю.

Во-вторых, планирование помогает избегать хищников. Если на ветке появляется опасность — например, хищная птица или крупное млекопитающее — змея может быстро покинуть место, «улетев» на соседнее дерево. Наконец, такой способ передвижения позволяет эффективно охотиться и расширять территорию поиска добычи.

Чем питаются древесные змеи?

Украшенные древесные змеи — активные хищники. Основу их рациона составляют небольшие животные, которые также живут на деревьях.

Чаще всего они охотятся на ящериц — особенно гекконов и агам. Эти рептилии распространены в тропических лесах и нередко становятся добычей древесных змей. Кроме того, они могут поедать:

мелких птиц,

птенцов,

летучих мышей,

лягушек,

иногда мелких грызунов.

Змея подкрадывается к добыче среди ветвей и хватает ее быстрым броском. Ее яд сравнительно слабый и используется в основном для обездвиживания небольших животных. Для человека такие змеи практически не представляют опасности.

Как размножаются?

Украшенные древесные змеи относятся к яйцекладущим видам. Самка откладывает яйца обычно в укрытиях — среди опавших листьев, в дуплах деревьев или в трещинах коры.

В кладке обычно бывает от шести до 12 яиц. После откладки самка не занимается дальнейшей заботой о потомстве.

Инкубационный период длится примерно два-три месяца, в зависимости от температуры окружающей среды. Молодые змеи появляются на свет полностью самостоятельными и сразу начинают вести независимую жизнь. Примечательно, что даже молодые особи способны выполнять короткие планирующие прыжки между ветвями.

Почему механизм полетов змей интересен ученым?

Способ передвижения украшенной древесной змеи долгое время оставался загадкой. На первый взгляд казалось, что змея просто падает с дерева, однако детальные исследования показали гораздо более сложную картину.

Ученые изучали движение этих змей с помощью высокоскоростных камер и компьютерного моделирования. Они обнаружили, что форма расплющенного тела создает аэродинамический профиль, похожий на крыло. Волнообразные движения тела помогают распределять поток воздуха и поддерживать устойчивость.

Эти исследования интересны не только для биологии. Инженеры рассматривают механизм движения Chrysopelea как модель для создания гибких летательных роботов или дронов, которые могли бы перемещаться в сложной среде — например, в лесах или среди разрушенных зданий.

Ранее мы рассказывали про существо со смертельным ядом и смешным названием.