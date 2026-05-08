Как страдает жук, названный в честь Гитлера

Один неприметный жук оказался под угрозой не из-за климата или хищников, а из-за собственного имени. «Рамблер» разобрался, как так получилось.

Речь идет о безглазом жуке Anophthalmus hitleri — небольшом представителе семейства жужелиц. В простонародье его называют «слепым Гитлером‎». Название жуку дал немецкий энтомолог Оскар Шайбель в 1933 году. В то время была распространена практика называть новые виды в честь политических фигур или влиятельных людей.

Он обитает в пещерах на территории современной Словении, предпочитая стабильную влажность, темноту и узкие известняковые карстовые системы. Внешне это довольно непримечательное насекомое: вытянутое тело, длинные конечности, отсутствие глаз — типичные признаки пещерных видов, которые эволюционируют в условиях полной темноты. Такие организмы не нуждаются в зрении, зато развивают другие сенсорные механизмы — например, чувствительность к вибрациям и химическим сигналам.

Как имя повлияло на судьбу всего вида?

Долгое время этот вид оставался малоизвестным: он не представлял интереса для широкой публики и не был объектом массовых исследований. Ситуация изменилась во второй половине XX века, когда имя Гитлера стало символом одной из самых трагических страниц истории.

В итоге жук оказался объектом интереса не только ученых, но и коллекционеров — тех, кто собирает предметы, связанные с нацистской символикой. Для них редкий вид жука с таким названием стал своеобразным артефактом.

Коллекционеры готовы платить за такие экземпляры значительно больше. Это привело к тому, что насекомых начали целенаправленно искать и вылавливать. При этом проблема усугубляется биологией вида:

жук обитает в ограниченных, локальных популяциях;

размножается медленно;

чувствителен к изменениям среды.

В таких условиях даже небольшое изъятие особей может серьезно повлиять на численность. Фактически речь идет не просто о сборе, а о прямом давлении на популяцию.

Что делают для сохранения вида?

Несмотря на ограничения, меры защиты все же предпринимаются. Во-первых, часть мест обитания находится под охраной как природные территории. Это ограничивает доступ и снижает риск массового сбора.

Во-вторых, ученые ведут наблюдение за популяциями, чтобы оценивать динамику численности. Такие исследования помогают понять, насколько серьезна угроза.

В-третьих, развивается международное сотрудничество в области борьбы с незаконной торговлей редкими видами. Хотя жук не входит в число самых известных объектов контрабанды, он попадает в более широкий список защиты биоразнообразия.

Почему нельзя просто переименовать вид?

На первый взгляд решение очевидное и простое: изменить название, и тогда проблема ликвидируется сама по себе. Однако сделать это не так-то просто.

Система биологической номенклатуры регулируется Международной комиссией по зоологической номенклатуре. Ее главный принцип — стабильность. Это нужно для того, чтобы ученые по всему миру могли однозначно понимать, о каком виде идет речь, независимо от языка и времени.

Переименование допускается только в исключительных случаях: например, если название содержит грубую ошибку или дублирует уже существующее. Этические или политические причины формально не входят в список серьезных оснований.

Поэтому даже если название вызывает негативные ассоциации, изменить его практически невозможно. Ведь это повлечет за собой внесение изменений во все системы ссылок и научную литературу.

Таким образом, чем больше людей узнают о Anophthalmus hitleri, тем выше риск нелегального сбора. Это ставит ученых в сложное положение: с одной стороны, важно говорить о проблеме, с другой — лишняя публичность может усугубить ситуацию.

