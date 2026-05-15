Куда пойти на «Ночь музеев» в Москве: яркие события и билеты

16 мая в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В её рамках столичные музеи и галереи будут работать до поздней ночи. «Рамблер» выбрал самые интересные места и события, на которые стоит попасть во время «Ночи музеев» — 2026.

Топ-5 музеев, которые стоит посетить в рамках «Ночи музеев» — 2026

Третьяковская галерея

Условия посещения разных филиалов галереи в «Ночь музеев» — 2026 разнятся. Как указано на официальном сайте Третьяковской галереи, Новую Третьяковку, Музей Аполлинария Васнецова, Музей Виктора Васнецова и Музей Павла и Сергея Третьяковых можно будет посетить по бесплатным билетам. Они оформляются на сайте Третьяковской галереи. Там же можно уточнить время работы площадок.

Вход на постоянную экспозицию в Лаврушинском переулке, а также на выставки в корпусе на Кадашёвской набережной — «Архетипы авангарда» и «Наследие эпохи. Семён Чуйков» — будет платным. Билеты можно приобрести на официальном сайте галереи.

Стоимость посещения постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке — 700 рублей для взрослых и 350 рублей для детей от 7 до 17 лет. Стоимость посещения выставок на Кадашёвской набережной нужно уточнять на официальном сайте галереи. Постоянная экспозиция и выставки будут работать до 23:00, вход осуществляется до 22:00.

Музейный город ВДНХ

В рамках акции большинство музеев ВДНХ будет работать бесплатно. Гости смогут осмотреть музей «Атом», побывать в Музее транспорта Москвы и Музее кино, увидеть выставку «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». Вход на эти площадки будет свободным, без предварительной регистрации.

Для бесплатного посещения выставки «Волга. Москва. Нева» в павильоне «Рабочий и колхозница» понадобится оформить билет на сервисе bilet.mos.ru. Попасть бесплатно в павильон «Космонавтика и авиация» смогут гости, в одежде которых будет присутствовать от одного до нескольких видимых элементов национального костюма народов России.

Подробно ознакомиться со списком музеев, уточнить время их работы и условия посещения во время акции можно на официальном сайте ВДНХ.

Музей космонавтики

Осмотреть постоянную экспозицию музея в рамках акции можно бесплатно. Кроме того, здесь подготовили насыщенную культурную программу, посвящённую многосерийному телефильму «Гостья из будущего» и его литературному первоисточнику — повести «Сто лет тому вперёд» знаменитого фантаста Кира Булычёва. Показ самой картины начнётся в 19:00. А в 20:30 состоится встреча с дочерью писателя Алисой Лютомской. В 22:00 можно будет посмотреть галактическое шоу «Пандора», а в 23:30 — шоу «Притяжение» братьев Сафроновых.

Оформить бесплатные билеты на экспозицию и зарегистрироваться на мероприятия можно на сервисе bilet.mos.ru.

Музей Москвы

В рамках акции в музее можно будет бесплатно посетить действующие выставки: «Историю Москвы», посвящённую жизни и быту москвичей разных эпох, «Праздник Весны. Новый год в старом Пекине» и «Москва без окраин. Гагаринский». Во дворе музея в 19:30 начнётся танцевальный мастер-класс от хореографа Надежды Григорьевой, где можно будет научиться основным движениям парных танцев разных народов России. В 20:30 перед посетителями выступит петербургская группа Settlers, а в 22:00 — певица Тося Чайкина.

В здании самого музея в 20:15 состоится мастер-класс по китайской каллиграфии. Также посетители смогут послушать лекции. Например, в 19:00 доктор филологических наук Андрей Мороз прочтёт лекцию «Фольклор в городе — фольклор города», а в 23:00 сотрудники киностудии имени Горького расскажут об эволюции женского гардероба в начале XX века в рамках лекции «От кринолина к комбинезону: как прогресс меняет моду».

Оформить билеты на просмотр выставок и зарегистрироваться на лекции, концерты и мастер-классы можно на сервисе bilet.mos.ru.

Государственный Дарвиновский музей

В эту ночь посетители музея смогут не только бесплатно осмотреть основную экспозицию, но и поучаствовать во множестве квестов и интерактивных программ. Например, в рамках акции состоится презентация собрания «Самые-самые динозавры» от коллекционера Алексея Короля — 15 самых интересных образцов реалистичных моделей динозавров.

В ходе специальной программы «Ночные обманщики» гостям расскажут, как представители животного мира используют обман для выживания, и предложат сыграть в игры «Найди меня» и «Обмани меня». Поиграть в настольные игры на тему биологии и экологии можно будет в умной игротеке «Пиктофауна». А на крыше музея с 19:00 до 22:00 пройдёт концерт музыкантов творческого объединения Oki Doki Reс «Виниловая вечеринка».

Оформить бесплатные билеты на посещение акции можно на сервисе bilet.mos.ru.

Новые и модные локации

Центр «Зотов»

16 мая в Центре «Зотов» можно будет бесплатно посетить действующие выставки «Дзига Вертов. Киноглаз» и «Дом 21. В гостях у художников». Также в рамках акции в «Зотов. Кино» пройдут презентация и бесплатный предпремьерный показ сериала «Лиля» о музе Владимира Маяковского Лиле Брик. Кроме того, гости смогут осмотреть выставку «Лиличка», приуроченную к показу сериала и созданную в сотрудничестве с Музеем Маяковского.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте Центра «Зотов».

Музей «Зиларт»

Музей, открывшийся 2 декабря 2025 года, присоединится к акции впервые. Он будет работать до полуночи. С 18:00 до 23:00 в нём каждый час будут проходить бесплатные обзорные экскурсии. Посетители смогут осмотреть предметы из коллекции музея: произведения русского авангарда и советского неофициального искусства, традиционное искусство Африки, снимки отечественных и зарубежных классиков фотографии и многое другое.

Зарегистрироваться на обзорные экскурсии можно на официальном сайте музея. Организаторы обращают внимание, что для самостоятельного посещения вне рамок экскурсий нужно будет приобрести билет.

Дом культуры «ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» в 19:00 стартует специальная программа. Например, с 19:00 до 20:30 и с 20:00 до 21:30 пройдут семейные интерактивные туры «Кто ты будешь такой», во время которых дети смогут познакомиться с профессиями кураторов, хранителей и медиаторов. В ходе мастер-классов «Практики спонтанного рисунка» взрослые и дети смогут заняться рисованием. А в 20:30 начнётся показ псевдодокументальной ленты о работниках Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук «Земля и небо». Также в эту ночь пройдут медиаторские туры с сотрудниками Дома культуры «ГЭС-2»: фоторедактором, библиотекарем, дизайнером и так далее.

Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте «ГЭС-2».

Интерактивные программы в усадьбах и музеях-заповедниках

Музей-заповедник «Царицыно»

16 мая музей-заповедник «Царицыно» будет работать до 02:00. В рамках акции в нём разработали насыщенную программу. Например, в 17:00 на площади у Большого дворца начнётся показ спектакля Воронежского академического уличного театра «Как царь Пётр чего-нибудь там». Главным героем станет император Пётр I, рассказывающий небылицы. Здесь же в 20:00 состоится концерт якутской певицы Олены УУТай.

В Атриуме Хлебного дома в 21:00 музыканты Национального филармонического оркестра России исполнят рок-хиты в аранжировке для виолончелей. А в 23:00 и 00:00 знаменитая актриса Дарья Мороз проведёт для посетителей экскурсии по парадным залам Большого дворца.

Также гости музея-заповедника смогут бесплатно осмотреть постоянные и временные выставки, среди которых — «Екатерина II. Золотой век Российской империи» и «Свобода и глушь. От Кенозерья до Поморья» в Большом дворце и «Великолепие русского костюма» в Хлебном доме. Получить билеты на выставки и зарегистрироваться на мероприятия можно на сервисе bilet.mos.ru.

Музей-усадьба «Кусково»

Гостей музея-усадьбы «Кусково» в рамках акции также ждёт множество интересных мероприятий. Например, в 18:00, 19:00 и 20:00 посетители смогут отправиться на тематическую экскурсию по маршруту российского императора Александра III, который приезжал в усадьбу в мае 1886 года. В 19:00 гостям покажут историческую реконструкцию того визита.

Около дворца в 18:00 выступит джаз-оркестр Георгия Гараняна, который исполнит джазовые хиты. В теремах «Дачное Кусково» в 20:00 начнётся показ спектакля «Розы и шахматы» в постановке «Театра Драмеди Гранд Бюро».

До 00:00 гости смогут бесплатно осмотреть Грот и выставку «Королевский Копенгаген» в Большой Каменной оранжерее, а до 02:00 — Портретную галерею. Оформить бесплатные билеты для посещения музея-усадьбы и мероприятий можно на сервисе bilet.mos.ru.

