Том Круз получил первый в своей карьере «Оскар»

Американская киноакадемия вручила актёру Тому Крузу почётного «Оскара» за вклад в кинематограф. Об этом сообщило отраслевое издание Variety. Наряду с Крузом награду получили художник-постановщик Уинн Томас и актриса Дебби Аллен, а певица Долли Партон была отмечена Гуманитарной премией имени Джина Хершолта за выдающийся вклад в дело гуманизма.

Вручение наград состоялось 16 ноября в Лос-Анджелесе на ежегодной церемонии Governors Awards, на которой отмечают тремя премиями: почётным «Оскаром», Мемориальной премией имени Ирвинга Тальберга и Гуманитарной премией имени Джина Хершолта. Круз получил позолоченную почётную статуэтку из рук оскароносного мексиканского режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту («Бёрдмэн», «Выживший»).

Сам актёр произнёс «блестящую благодарственную речь», отмечает Variety.

«Кино открывает мне весь мир. Оно помогает мне ценить и уважать различия. Оно также показывает мне нашу общность, насколько мы похожи во многих отношениях», — цитирует Тома Круза Variety.

Артист добавил, что вне зависимости откуда люди родом, в кинотеатре они вместе смеются, надеются и чувствуют, и в этом сила этого вида искусства.

«И именно поэтому оно важно для меня. Я не снимаю фильмы, я ими живу», — констатировал исполнитель.

О том, что Круз получит почётный «Оскар», стало известно в июне этого года. Это первый «Оскар» за почти 45-летнюю кинокарьеру голливудской звезды, отмечал ранее «Рамблер». Прежде Круз три раза претендовал на награду Американской киноакадемии в актёрских номинациях: за лучшую мужскую роль в фильме «Рождённый четвертого июля» в 1990 году, за лучшую мужскую роль в картине «Джерри Магуайер» в 1997 году и как лучший актёр второго плана в фильме «Магнолия» в 2000 году. В 2023-м на «Оскара» в категории «Лучший фильм» выдвигался драматический боевик «Топ Ган: Мэверик», одним из продюсеров которого был Том Круз.

Круз находится в той категории суперзвёзд, на которых держится современный Голливуд, комментирует «Рамблеру» главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.

«Почётный "Оскар" был вручён ему за совокупность заслуг, за то, что он яркий пример того, каким кино может быть сегодня. Его перфекционизм и невероятная преданность своему делу — то, что даже в тяжёлые ковидные годы помогало снимать отличные фильмы», — поясняет эксперт.

Он называет Тома Круза «самым передним фронтиром развития кинематографа в плане технических средств и актёрской выразительности».

Но почётная награда вряд ли сыграет какую-либо роль в дальнейшей карьере актёра, пояснял ранее «Рамблеру» кинокритик, главный редактор кинопортала Zoom.Film Александр Голубчиков. Обычно для американской киноиндустрии наличие «Оскара» означает, что профессионалу повысят гонорары за фильмы, рассказывал эксперт. Но Том Круз и так всегда выторговывал себе очень хорошие условия работы со студиями, включая проценты от кассовых сборов, обращал внимание Голубчиков.

В качестве примера эксперт приводил вышедший в 1988 году фильм «Человек дождя», за который артист получил гонорар в 3 миллиона долларов и проценты со сборов.

«Поэтому наличие “Оскара” вряд ли скажется на его актёрских ставках», — делился мнением эксперт.

Схожую точку зрения в комментарии «Рамблеру» высказал и Жан Просянов. «Том Круз уже давно находится в когорте тех артистов, которые сами решают, сколько хотят получить за тот или иной проект», — констатировал он.

