Самые дорогие жидкости в мире 

1/15 Жидкая бумага — 40 долларов за литр. Тот самый штрих-корректор за счет входящих в состав минеральных спиртов, ароматизаторов и растворителей не только позволяет исправлять ошибки и создавать текстуры, но и влетает заводу-изготовителю в копеечку на этапе производства. Фото: Trendymen

2/15 Пенициллин — 60 долларов за литр. Пенициллин представляет собой большую группу антибиотиков, которые включают пенициллин V, пенициллин G, бензатина пенициллин и прокаин пенициллин. В основном он используется для лечения различных инфекций. Фото: Trendymen

3/15 Эфирное масло пачули — 160 долларов за литр. Это дорогое эфирное масло производится из свежих или высушенных листьев растения под названием Погостемон. Масло работает как антисептик, помогая лечить лихорадку, грибковые инфекции и даже камни в почках. Аромат же его борется с неприятным запахом тела. Фото: Trendymen

4/15 Человеческая кровь — 350 долларов за литр. Полноценный организм взрослого человека вмещает около 5 литров крови, состоящей из плазмы и клеток. Несмотря на то, что сейчас многие люди жертвуют ее бесплатно, обработка и хранение крови является дорогостоящим процессом. Это объясняет высокую цену. Фото: Trendymen

5/15 Гамма-гидроксимасляная кислота (GHB) — 580 долларов за литр. GHB, также известный как 4-гидроксибутановая кислота, в основном используется для лечения нарколепсии, бессонницы, катаплексии и алкоголизма. Продажа GHB является незаконной во многих странах мира. Фото: Trendymen

6/15 Лак для ногтей — 590 долларов за литр. Эта стоимость предоставлена брендом Essie, но в мире существует еще много высококачественных брендов, которые требуют даже более высоких цен за свой продукт. Фото: Trendymen

7/15 Черные чернила для принтера — 625 долларов за литр. В данном случае речь идет о чернилах высокого качества от известных брендов. Во многом это обуславливается тем, что компании тратят большие суммы денег на исследования и разработку продукта лучшего качества. Фото: Trendymen

8/15 Ртуть — 790 долларов за литр. Ртуть — это единственный металл, который остается жидким при комнатной температуре. Он используется главным образом при производстве термометров, в химической и тяжелой промышленностях, а также в сельском хозяйстве. Фото: Trendymen

9/15 Инсулин — 3450 долларов за литр. Данное вещество естественным путем вырабатывается поджелудочной железой в нашем организме, помогая удерживать уровень глюкозы в крови и улучшать обменные процессы. Инсулин является основным лекарством при лечении диабета. Фото: Trendymen

10/15 Chanel №5 — 6130 долларов за литр. Этот легендарный парфюм известен всем. Впервые он поступил в продажу еще в далеком 1922 году, но до сих пор Chanel №5 занимает первые места на рынке. Цветочные лепестки и экстракт редкого корня делают эти духи настолько дорогими. Фото: Trendymen

11/15 Кровь мечехвоста — 14 000 долларов за литр. Ценна кровь мечехвостов тем, что не содержит гемоглобина. Вместо этого в ней содержится гемоцианин, который делает ее синей. Когда в такую кровь проникают патогены или бактерии, кровь быстро сгущается. Это качество очень ценно в фармакологии для обнаружения эндотоксинов. Фото: Trendymen

12/15 ЛСД — 28 700 долларов за литр. Это опасное полусинтетическое психоактивное вещество было очень популярным среди хиппи и, если верить фильмам, у правительства США, которое пыталось с его помощью познать силу человеческого разума. Сегодня ЛСД запрещен практически во всех странах мира. Фото: Trendymen

13/15 Яд кобры — 35 700 долларов за литр. Королевская кобра — одна из самых опасных змей в мире. Всего одного укуса достаточно, чтобы убить взрослого слона. Люди рискуют своей жизнью, когда собирают яд кобры для производства лекарств, которые могут помочь вылечить болезни Паркинсона, Альцгеймера, шизофрению и депрессию. Фото: Trendymen

14/15 Яд скорпиона — 9,1 млн долларов за литр. Белок в яде скорпиона используется для лечения таких недугов, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит и воспалительное заболевание кишечника. Фото: Trendymen