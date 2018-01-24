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Самые дорогие жидкости в мире
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Самые дорогие жидкости в мире 

Trendymen 24 января 2018
15 наиболее дорогих жидкостей, которые были придуманы человеком и не только.
1/15  Жидкая бумага — 40 долларов за литр. Тот самый штрих-корректор за счет входящих в состав минеральных спиртов, ароматизаторов и растворителей не только позволяет исправлять ошибки и создавать текстуры, но и влетает заводу-изготовителю в копеечку на этапе производства.
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2/15  Пенициллин — 60 долларов за литр. Пенициллин представляет собой большую группу антибиотиков, которые включают пенициллин V, пенициллин G, бензатина пенициллин и прокаин пенициллин. В основном он используется для лечения различных инфекций.
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3/15  Эфирное масло пачули — 160 долларов за литр. Это дорогое эфирное масло производится из свежих или высушенных листьев растения под названием Погостемон. Масло работает как антисептик, помогая лечить лихорадку, грибковые инфекции и даже камни в почках. Аромат же его борется с неприятным запахом тела.
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4/15  Человеческая кровь — 350 долларов за литр. Полноценный организм взрослого человека вмещает около 5 литров крови, состоящей из плазмы и клеток. Несмотря на то, что сейчас многие люди жертвуют ее бесплатно, обработка и хранение крови является дорогостоящим процессом. Это объясняет высокую цену.
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5/15  Гамма-гидроксимасляная кислота (GHB) — 580 долларов за литр. GHB, также известный как 4-гидроксибутановая кислота, в основном используется для лечения нарколепсии, бессонницы, катаплексии и алкоголизма. Продажа GHB является незаконной во многих странах мира.
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6/15  Лак для ногтей — 590 долларов за литр. Эта стоимость предоставлена брендом Essie, но в мире существует еще много высококачественных брендов, которые требуют даже более высоких цен за свой продукт.
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7/15  Черные чернила для принтера — 625 долларов за литр. В данном случае речь идет о чернилах высокого качества от известных брендов. Во многом это обуславливается тем, что компании тратят большие суммы денег на исследования и разработку продукта лучшего качества.
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8/15  Ртуть — 790 долларов за литр. Ртуть — это единственный металл, который остается жидким при комнатной температуре. Он используется главным образом при производстве термометров, в химической и тяжелой промышленностях, а также в сельском хозяйстве.
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9/15  Инсулин — 3450 долларов за литр. Данное вещество естественным путем вырабатывается поджелудочной железой в нашем организме, помогая удерживать уровень глюкозы в крови и улучшать обменные процессы. Инсулин является основным лекарством при лечении диабета.
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10/15  Chanel №5 — 6130 долларов за литр. Этот легендарный парфюм известен всем. Впервые он поступил в продажу еще в далеком 1922 году, но до сих пор Chanel №5 занимает первые места на рынке. Цветочные лепестки и экстракт редкого корня делают эти духи настолько дорогими.
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11/15  Кровь мечехвоста — 14 000 долларов за литр. Ценна кровь мечехвостов тем, что не содержит гемоглобина. Вместо этого в ней содержится гемоцианин, который делает ее синей. Когда в такую кровь проникают патогены или бактерии, кровь быстро сгущается. Это качество очень ценно в фармакологии для обнаружения эндотоксинов.
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12/15  ЛСД — 28 700 долларов за литр. Это опасное полусинтетическое психоактивное вещество было очень популярным среди хиппи и, если верить фильмам, у правительства США, которое пыталось с его помощью познать силу человеческого разума. Сегодня ЛСД запрещен практически во всех странах мира.
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13/15  Яд кобры — 35 700 долларов за литр. Королевская кобра — одна из самых опасных змей в мире. Всего одного укуса достаточно, чтобы убить взрослого слона. Люди рискуют своей жизнью, когда собирают яд кобры для производства лекарств, которые могут помочь вылечить болезни Паркинсона, Альцгеймера, шизофрению и депрессию.
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14/15  Яд скорпиона — 9,1 млн долларов за литр. Белок в яде скорпиона используется для лечения таких недугов, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит и воспалительное заболевание кишечника.
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15/15  Самый дорогой алкоголь в мире — 35,6 млн долларов за бутылку. D'Amalfi Limoncello Supreme готовят с использованием лимонов с холмов Амальфи. Откуда такая цена? Дело в бутылке, горлышко которой покрыто тремя бриллиантами суммарным весом 13 карат. По центру же бутылки расположен редкий алмаз весом 18,5 карата. В мире существует всего две таких бутылки.
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Ежедневно мы слышим, пользуемся или проходим мимо сотен вещей, о подлинной ценности которых даже не задумываемся.
Забавно, но некоторые жидкости, которые можно найти дома у каждого третьего человека на планете или даже в организме каждого из нас, тоже входят в их число. О них — в фотогалерее.
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