Самые странные орудия убийства 

1/8 Протез. Убийство при помощи протеза ноги совершила бездомная девушка по имени Дебра Хьюитт. Она лишила жизни своего бойфренда, сначала повалив его на землю, а затем сняла свой тяжелый протез и забила мужчину до смерти. Удивительно, что проделала она это, балансируя на другой ноге. Фото: Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"

2/8 Ручка. В 2007 году работники одного из американских университетов нашли тело девушки Ребекки Лав, изувеченное почти сотней ран. Как выяснилось, лишил студентку жизни ее же ревнивый парень. Сделал он это при помощи обычной авторучки. А казалось бы, безобидная вещь. Фото: depositphotos.com

3/8 Электрогитара. В 2012 году 33-летний житель Техаса Деррик Бердоу до смерти забил пастора баптистской церкви этим музыкальным инструментом. Почему он это сделал, до сих пор никто не знает: Бердоу умер в полицейской машине после задержания. Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее"

4/8 Туфли. Шпилька на туфельке — опаснейшее оружие! Так, в 2014 году девушка из Хьюстона лишила жизни своего бойфренда с помощью туфель с острыми каблучками, которые он же ей и подарил. Может, не понравились? Фото: Кадр из фильма "Секс в большом городе"

5/8 Крышка от бачка унитаза. Все пары иногда ссорятся. Но выяснение отношений Марвина Хилла и Кристины Юбэнкс зашло слишком далеко. Марвин решил расстаться с девушкой, но в пылу ярости оторвал от унитаза крышку и ударил бывшую любовницу по голове. Фото: depositphotos.com

6/8 Ложка. Мужчина по имени Ричард Клер умудрился убить человека при помощи обыкновенной десертной ложки. Он ударил своего оппонента по голове безобидным столовым прибором, в результате чего разорвалась артерия и произошло кровоизлияние в мозг. Фото: Кадр из фильма "Матрица"

7/8 Женская грудь. Даже эта привлекательная часть тела может стать орудием убийства. Жители одного из городков штата Вашингтон вызвали полицию, услышав громкие крики в доме соседа. Когда стражи порядка приехали, то обнаружили бездыханного мужчину. На него навалилась пышная девушка, закрыв объемной грудью его лицо. Дама утверждала, что была пьяна и, упав на бойфренда, просто заснула. Фото: depositphotos.com