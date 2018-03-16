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Самые странные орудия убийства
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Самые странные орудия убийства 

Рамблер 16 марта 2018
Порой лишить человека жизни можно, используя, казалось бы, непригодные для этого вещи.
1/8  Протез. Убийство при помощи протеза ноги совершила бездомная девушка по имени Дебра Хьюитт. Она лишила жизни своего бойфренда, сначала повалив его на землю, а затем сняла свой тяжелый протез и забила мужчину до смерти. Удивительно, что проделала она это, балансируя на другой ноге.
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2/8  Ручка. В 2007 году работники одного из американских университетов нашли тело девушки Ребекки Лав, изувеченное почти сотней ран. Как выяснилось, лишил студентку жизни ее же ревнивый парень. Сделал он это при помощи обычной авторучки. А казалось бы, безобидная вещь.
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3/8  Электрогитара. В 2012 году 33-летний житель Техаса Деррик Бердоу до смерти забил пастора баптистской церкви этим музыкальным инструментом. Почему он это сделал, до сих пор никто не знает: Бердоу умер в полицейской машине после задержания.
Фото:
4/8  Туфли. Шпилька на туфельке — опаснейшее оружие! Так, в 2014 году девушка из Хьюстона лишила жизни своего бойфренда с помощью туфель с острыми каблучками, которые он же ей и подарил. Может, не понравились?
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5/8  Крышка от бачка унитаза. Все пары иногда ссорятся. Но выяснение отношений Марвина Хилла и Кристины Юбэнкс зашло слишком далеко. Марвин решил расстаться с девушкой, но в пылу ярости оторвал от унитаза крышку и ударил бывшую любовницу по голове.
Фото:
6/8  Ложка. Мужчина по имени Ричард Клер умудрился убить человека при помощи обыкновенной десертной ложки. Он ударил своего оппонента по голове безобидным столовым прибором, в результате чего разорвалась артерия и произошло кровоизлияние в мозг.
Фото:
7/8  Женская грудь. Даже эта привлекательная часть тела может стать орудием убийства. Жители одного из городков штата Вашингтон вызвали полицию, услышав громкие крики в доме соседа. Когда стражи порядка приехали, то обнаружили бездыханного мужчину. На него навалилась пышная девушка, закрыв объемной грудью его лицо. Дама утверждала, что была пьяна и, упав на бойфренда, просто заснула.
Фото:
8/8  Распятие. Чаще всего этот предмет бывает весьма массивным, поэтому лишить кого-то жизни с помощью него довольно легко. Другое дело моральная сторона вопроса. В январе этого года женщина убила распятием собственную дочь. Правда, дама считала, что та одержима дьяволом.
Фото:
Встретив в темном переулке человека с ножом или пистолетом, вы, разумеется, предпочтете убежать от него со всех ног. Но если в руке у случайного встречного окажется ложка или обычный карандаш, вас это вряд ли испугает. А зря. Как доказывают протоколы полицейских, порой орудием убийства могут стать совершенно, казалось бы, непригодные для этого вещи. Не верите? Листайте фотогалерею.
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