Завораживающе черные дома со всего мира 

1/12 Отель Bühelwirt. Отель Bühelwirt появился в Южном Тироле еще 1910 году, с ростом популярности курортов в окрестностях Больцано. Приняв решение расширить отель, его владельцы пригласили итальянскую архитектурную студию Pedevilla Architects и попросили построить не просто новое и просторное, но и современное здание. Фото: PEDEVILLA ARCHITECTS

2/12 Отель Bühelwirt. Новый корпус облицован черной лиственницей, внутри 20 номеров, ресторан и спа-центр. Кстати, черное это здание только снаружи — внутри светлый интерьер абсолютно скандинавской безмятежности с видами на залитые солнцем зеленые склоны. Фото: PEDEVILLA ARCHITECTS

3/12 Дом в Токио. Вот уж поистине точечная застройка! Дом на семью из трех человек аккуратно вписался на участок в 60 «квадратов», да к тому же еще и неровный: длина 12 метров, ширина — от 2,7 до 6 метров. Фото: MITSUMASA FUJITSUKA / MIYAHARA ARCHITECTS

4/12 Дом в Токио. В доме три этажа: на первом спальня и ванная, на втором — кухня и гостиная, а на третьем еще одна спальня с выходом на крышу. Дом черный, но в темноте его найти легко благодаря большим фасадным окнам. А на восточной стороне здания расположены 20 небольших окошек. Фото: MITSUMASA FUJITSUKA / MIYAHARA ARCHITECTS

5/12 Детский сад в Копенгагене. При создании проекта детского сада архитекторы COBE Architects вдохновлялись детскими рисунками. И действительно, на фоне белых корпусов (которых всего два) черные очень похожи на схематичные изображения домиков, нарисованных малышами. Фото: COBE ARCHITECTS

6/12 Maison Noire. Построенный на юге Франции Maison Noire (что буквально и означает «черный дом») облицован черными стальными листами. Сталь — очень высокопрочный материал, что позволяет делать стены очень тонкими. А еще — проделывать в них отверстия, чтобы обеспечить очень любопытную игру света. В нашем климате так с материалами не поиграешь... Фото: AR-QUO

7/12 Black Pyramid House. Революционно выглядящая на первый взгляд постройка на самом деле вдохновлена стариной. Пирамида построена «по мотивам» древнего японского жилища — так называемого дома-ямы. Это были круглые или квадратные ямы глубиной 50-70 сантиметров, с закругленными краями, перекрытые соломенной крышей как раз пирамидальной формы. Фото: SUPPOSE DESIGN OFFICE

8/12 Черный дом в Португалии. Как и все предыдущие герои нашей подборки, португальский FFAT house внутри как раз светлый. А вот снаружи — просто воплощение тьмы. По замыслу архитекторов, угольно-черный фасад, выполненный из фенольной фанеры, символизирует максимальную защиту от внешнего мира. Фото: FFAT HOUSE

9/12 Обугленный по японской технологии дом в США. Здесь перед нами дом «с дымком» — фасады обуглены по специальной японской технологии консервирования древесины Shou-Sugi-Ban. Помимо чисто эстетического эффекта, такая обработка защищает древесину от гниения и от насекомых. Фото: STUDIO 804

10/12 Дом L House, Польша. Этот иссиня-черный дом в польской Лодзи полностью отделан пластмассовым материалом Termopian, который обычно используют только для крыш. Такое покрытие хорошо тепло- и звукоизолирует. Местный закон требует выравнивать здания параллельно границам участка, поэтому архитекторы Moomoo выбрали такую необычную форму дома. Фото: MOOMOO

11/12 Schwarzes Haus. Здесь фасады обработаны битумом — таким же, как и улицы. Здание, спроектированное Петером Хаймерлем, расположено в одном из поселков, построенных в период нацистской Германии, так что черный цвет носит символическую нагрузку. Проект удостоен приза зрительских симпатий Союза немецких архитекторов BDA. Фото: PETER HAIMERL ARCHITEKTUR