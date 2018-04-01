Цифровой художник создает сюрреалистичные картины 

1/6 Жульен Табэ — молодой художник из Франции. Ему всего 20 лет, но уже в таком юном возрасте Жульен готов представить публике истинные шедевры. Фото: @julien.tabet

2/6 Как адепт урбанизированного мира, он называет себя цифровым художником. Для обработки изображений он использует возможности компьютерных программ. Фото: @julien.tabet

3/6 И зачастую результат его работы просто поражает. Фото: @julien.tabet

4/6 Сюрреалистичные картины, которые выходят из-под руки Жульена, восхищают множество людей. Фото: @julien.tabet

5/6 Свои работы он публикует в профиле в Инстаграм. Фото: @julien.tabet