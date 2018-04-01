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Цифровой художник создает сюрреалистичные картины
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Цифровой художник создает сюрреалистичные картины 

Рамблер 14 часов назад
Фантазия автора поразительна.
1/6  Жульен Табэ — молодой художник из Франции. Ему всего 20 лет, но уже в таком юном возрасте Жульен готов представить публике истинные шедевры.
Фото:
2/6  Как адепт урбанизированного мира, он называет себя цифровым художником. Для обработки изображений он использует возможности компьютерных программ.
Фото:
3/6  И зачастую результат его работы просто поражает.
Фото:
4/6  Сюрреалистичные картины, которые выходят из-под руки Жульена, восхищают множество людей.
Фото:
5/6  Свои работы он публикует в профиле в Инстаграм.
Фото:
6/6  На его аккаунт подписано уже почти 35 тысяч человек.
Фото:
Некоторые из работ художника смотрите в нашей фотогалерее.
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