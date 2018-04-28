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Проклятые картины, скрывающие дикие истории
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Проклятые картины, скрывающие дикие истории 

Anews 7 часов назад
Одни найдут в этих картинах скрытый смысл, другие же просто посчитают их жуткими.
1/7  "Мученик". Так и не было найдено имя художника, который создал эту картину. Однако эксперты уверяют, что для написания шедевра мужчина смешал кровь и краску, а после того, как закончил картину, совершил самоубийство. Сейчас полотно находится в собственности Шона Робинсона - оно осталось ему в наследство от бабушки.
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2/7  Здзислав Бексиньский. Польский художник никогда не называл свои картины. Большинство полотен он сжигал через некоторое время, не рассказывая никому о своих намерениях. В последние годы в жизни живописца случилось немало трагедий, включая смерть супруги и суицид сына. Через год после того, как сын скончался, Здислав покончил с собой.
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3/7  "Человек предполагает, а Бог располагает", Эдвин Лендсир. На полотне изображены выдуманные последствия экспедиции в Арктике 1845 года. Картина находится в галерее одного из лондонских университетов. Сообщают, что студент, который долгое время смотрел на изображение, по приходу домой повесился по неизвестным причинам.
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4/7  Светлана уверяет, что полотно она писала несколько часов. Однако во время создания картины у нее не проходило ощущение, что кто-то пишет картину ее рукой. До написания картины женщина долгое время страдала паранойей и слышала шепот. По словам покупателей картины, ее неоднократно возвращали из-за бессонницы и головокружения.
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5/7  Сейчас изображение испанского генерала украшает американскую гостиницу Galvez. Согласно нескольким интересным историям, связанным с портретом, его невозможно запечатлеть на пленку: картина всегда будет не в фокусе. Неоднократно также говорили о том, что взгляд мужчины проводит постояльцев гостиницы до самого номера.
Фото:
6/7  Лаура создавала картину, опираясь на снимок Джеймса Кидда. Странность полотна в том, что слева от повозки видно тело обезглавленного человека, которого, по словам фотографа, не было - оно появилось в момент печати фото. Как только Лаура завершила свою работу, в доме начали происходить непонятные вещи. Женщина сожгла полотно.
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7/7  Мунк известен своей не менее жуткой картиной "Крик". Как оказалось, этот шедевр тоже принадлежит его руке. По словам покупателя, который приобрел это полотно, глаза ребенка постоянно следят за ним, а одеяло на кровати шумит и двигается по ночам.
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Ни для кого не секрет, что искусство сильно влияет на человечество. Однако стоит отметить, что это влияние может быть индивидуальным: одни найдут в этих картинах скрытый смысл, другие же просто посчитают их жуткими.
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