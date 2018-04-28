Проклятые картины, скрывающие дикие истории 

1/7 "Мученик". Так и не было найдено имя художника, который создал эту картину. Однако эксперты уверяют, что для написания шедевра мужчина смешал кровь и краску, а после того, как закончил картину, совершил самоубийство. Сейчас полотно находится в собственности Шона Робинсона - оно осталось ему в наследство от бабушки. Фото: anews

2/7 Здзислав Бексиньский. Польский художник никогда не называл свои картины. Большинство полотен он сжигал через некоторое время, не рассказывая никому о своих намерениях. В последние годы в жизни живописца случилось немало трагедий, включая смерть супруги и суицид сына. Через год после того, как сын скончался, Здислав покончил с собой. Фото: anews

3/7 "Человек предполагает, а Бог располагает", Эдвин Лендсир. На полотне изображены выдуманные последствия экспедиции в Арктике 1845 года. Картина находится в галерее одного из лондонских университетов. Сообщают, что студент, который долгое время смотрел на изображение, по приходу домой повесился по неизвестным причинам. Фото: anews

4/7 Светлана уверяет, что полотно она писала несколько часов. Однако во время создания картины у нее не проходило ощущение, что кто-то пишет картину ее рукой. До написания картины женщина долгое время страдала паранойей и слышала шепот. По словам покупателей картины, ее неоднократно возвращали из-за бессонницы и головокружения. Фото: "Женщина дождя", Светлана Телец

5/7 Сейчас изображение испанского генерала украшает американскую гостиницу Galvez. Согласно нескольким интересным историям, связанным с портретом, его невозможно запечатлеть на пленку: картина всегда будет не в фокусе. Неоднократно также говорили о том, что взгляд мужчины проводит постояльцев гостиницы до самого номера. Фото: "Генерал Бернардо де Гальвеса", автор неизвестен

6/7 Лаура создавала картину, опираясь на снимок Джеймса Кидда. Странность полотна в том, что слева от повозки видно тело обезглавленного человека, которого, по словам фотографа, не было - оно появилось в момент печати фото. Как только Лаура завершила свою работу, в доме начали происходить непонятные вещи. Женщина сожгла полотно. Фото: Картина без имени, Лаура П.