В Сети опубликовали карту мира столетней давности

В Сети опубликовали карту мира от 1 августа 1922 года. Файл в высоком разрешении опубликован в одном из постов на развлекательном портале Reddit.

Reddit

Пользователи отметили, что большинство государств уже не существуют или изменили свой статус. В качестве яркого примера приведена Британская Индия, которая на тот момент была колонией Британской империи и охватывала территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и Мьянмы.

Кроме того, Гавайи ранее назывались Сандвичевы острова. А на территории современной Саудовской Аравии располагалось государство Хиджаз.