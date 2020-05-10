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В Сети опубликовали карту мира 1922 года: на ней множество уже несуществующих стран 

Стелла Шмель 13 часов назад
В Сети опубликовали карту мира столетней давности
Фото: depositphotos.com
В Сети опубликовали карту мира от 1 августа 1922 года. Файл в высоком разрешении опубликован в одном из постов на развлекательном портале Reddit.
Reddit
Пользователи отметили, что большинство государств уже не существуют или изменили свой статус. В качестве яркого примера приведена Британская Индия, которая на тот момент была колонией Британской империи и охватывала территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и Мьянмы.
Кроме того, Гавайи ранее назывались Сандвичевы острова. А на территории современной Саудовской Аравии располагалось государство Хиджаз.
Ранее "Рамблер" писал, что происходит на единственном континенте без коронавируса.
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