В США продадут гитару Курта Кобейна

В США собираются выставить на торги акустическую гитару легенды рока Курта Кобейна , солиста «Нирваны». Музыкант играл на ней во время записи последнего альбома.

Вместе с гитарой можно купить чехол с карманом, где Кобейн прятал запрещенные вещества. Он увлекся ими незадолго до ухода из жизни.

Стартовая стоимость музыкального инструмента — миллион долларов, но организаторы рассчитывают получить гораздо большую сумму. Аукцион назначен на конец июня. Кстати, в прошлом году на торгах за 334 тысячи долларов продали кардиган музыканта.