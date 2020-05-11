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В США продадут акустическую гитару Курта Кобейна 

Полина Алферова 6 часов назад
В США продадут гитару Курта Кобейна
Фото: Globallookpress.com
В США собираются выставить на торги акустическую гитару легенды рока Курта Кобейна, солиста «Нирваны». Музыкант играл на ней во время записи последнего альбома.
Вместе с гитарой можно купить чехол с карманом, где Кобейн прятал запрещенные вещества. Он увлекся ими незадолго до ухода из жизни.
Стартовая стоимость музыкального инструмента — миллион долларов, но организаторы рассчитывают получить гораздо большую сумму. Аукцион назначен на конец июня. Кстати, в прошлом году на торгах за 334 тысячи долларов продали кардиган музыканта.
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Вещи , Курт Кобейн
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