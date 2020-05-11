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Названы самые уязвимые для коронавируса работники 

Полина Алферова 5 часов назад
Названы самые уязвимые для коронавируса работники
Фото: Pixabay
Сайт Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства опубликовал статистику самых опасных профессий в ситуации пандемии коронавируса.
Данные получены на основе анализа 2 494 летальных случаев заболевания коронавирусом в возрастной категории от 20 до 64 лет. Две трети скончавшихся были мужчинами.
В зоне риска оказались охранники, за ними — повара и водители автобусов. Ранее ученые заявили, что мужчины более уязвимы для коронавирусной инфекции из большей концентрации в крови фермента, доступного для вируса.
Ранее «Рамблер» писал, что в Сети опубликовали карту мира столетней давности.
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