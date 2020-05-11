Названы самые уязвимые для коронавируса работники 

Сайт Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства опубликовал статистику самых опасных профессий в ситуации пандемии коронавируса.

Данные получены на основе анализа 2 494 летальных случаев заболевания коронавирусом в возрастной категории от 20 до 64 лет. Две трети скончавшихся были мужчинами.

В зоне риска оказались охранники, за ними — повара и водители автобусов. Ранее ученые заявили, что мужчины более уязвимы для коронавирусной инфекции из большей концентрации в крови фермента, доступного для вируса.