На видео попал взрыв зарядки, разнесший квартиру 

На видео попал взрыв зарядного устройства, который нанёс серьёзный ущерб квартире в жилом районе Шанхая в Китае. На кадрах, снятых домашней видео камерой, видно, что на кухне сидит женщина, а потом происходит взрыв. Дым в секунду заволок помещение. Позднее выяснилось. что заряжалась зарядка от гироскутера. Она и взорвалась, излив содержимое на пол. Пострадавших в результате ЧП не было, но помещение придётся ремонтировать.