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На видео попал взрыв зарядки, разнесший квартиру 

Елена Красовская 15 часов назад
На видео попал взрыв зарядного устройства, который нанёс серьёзный ущерб квартире в жилом районе Шанхая в Китае. На кадрах, снятых домашней видео камерой, видно, что на кухне сидит женщина, а потом происходит взрыв. Дым в секунду заволок помещение. Позднее выяснилось. что заряжалась зарядка от гироскутера. Она и взорвалась, излив содержимое на пол. Пострадавших в результате ЧП не было, но помещение придётся ремонтировать.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему ртуть в градуснике не возвращается обратно.
Вещи , Видео
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