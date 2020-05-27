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Эксперты рассказали, почему не стоит заряжать телефон ночью 

Мира Маркина 36 минут назад
Выяснилось, почему не стоит заряжать телефон ночью
Фото: depositphotos.com
Эксперты оценили опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно сказаться на его работе. Если же зарядить телефон в другое время не удается, есть несколько советов, которые помогут продлить его работу. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
По словам специалиста, во время ночной зарядки лучше всего включить авиарежим. Это также поможет ограничить излучение сигналов.
«Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30 процентов и тем более, доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора»,
— пояснил эксперт.
Коган также уточнил, что в данный момент нет абсолютно точной информации относительно того, опасно ли находиться рядом с телефоном, пока он заряжается. По мнению специалистов, как минимум, следует сделать так, чтобы дети не находились рядом с гаджетами, которые стоят на зарядке. Из-за того, что детский мозг находится на стадии формирования, он может быть особенно восприимчив к электромагнитному излучению.
Помимо прочего, эксперт обратил внимание на то, что класть телефон на ночь под подушку — не лучшая идея. Кроме того, во время разговоров Коган посоветовал пользоваться наушниками или гарнитурой.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о смертельной опасности зеленых нарядов в XIX веке.
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Вещи , Михаил Коган
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