Названы признаки того, что телефон прослушивают

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Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как человек может понять, что его телефон, вероятно, прослушивают. Основные признаки он перечислил в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, существуют два вида прослушки — легальная и нелегальная. К легальной относится получение информации спецслужбами, к нелегальной — когда телефон прослушивают супруги или бизнес-конкуренты.

Один из признаков — наличие в телефоне программ, которые вы не устанавливали.

Другой признак — когда телефон начинает "жить своей жизнью": включаться-выключаться, перезагружаться, нагреваться, а также неоправданно быстро тратить заряд батареи.

"Телефон перегревается, когда вы его не используете, — бывают из-за батарейки, из-за программного обеспечения подобные проблемы, — но если вы его не трогаете, то, по идее, он должен быть нормальной температуры",

— отметил специались.

Его слова уже прокомментировал бывший заместитель председателя КГБ Николай Шам. По его мнению, технология прослушивания достигла слишком высокого уровня, чтобы простой обыватель смог ее вычислить.

"Современная техника позволяет что угодно делать — купить аппаратуру, поставить, контролировать",

— дал он свой комментарий в эфире "Говорит Москва".

Генерал отметил, что такие методы находятся в компетенции государственных ведомств и регулируются законодательно, но вариант того, что этими же технологиями могут воспользоваться злоумышленники, исключать нельзя.