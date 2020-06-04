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Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя 

Стелла Шмель 3 часа назад
На юге Мексики обнаружили руины гигантского сооружения, длина которого составляет более километра. Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи. Подробная статья с описанием открытия опубликована в журнале Nature.
Исследователи оценивают возраст руин примерно в 2800-3000 лет. Раскопки проходили в населенной равнинной местности. Несмотря на это, руины были обнаружены только при аэрофотосъемке с использованием системы LIDAR. Специалисты обратили внимание на плоскую вытянутую 15-метровую платформу. Ее протяженность составляет с севера на юг 1413 метров, а с востока на запад — 399 метров. Поблизости находятся дамбы и другие сооружения.
Ранее "Рамблер" писал, что рекордно большого веслоноса выловил рыбак.
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