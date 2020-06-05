Можно ли построить 100-километровый небоскреб 

Смотрите ролик и узнайте, можно ли построить небоскрёб высотой 100 километров. Высотки давно стали частью городского пейзажа, в таких зданиях размещаются не только офисные помещения, но и жилые апартаменты, гостиницы, развлекательные центры и бутики. Сейчас рекордсменом является небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ), высота которого — почти километр. Но архитекторы и футурологи мечтают и о более высоких строениях, хотя пока мы не можем их строить. Но предположить, какой будет 100-километровая высотка, возможно.