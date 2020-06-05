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Можно ли построить 100-километровый небоскреб 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, можно ли построить небоскрёб высотой 100 километров. Высотки давно стали частью городского пейзажа, в таких зданиях размещаются не только офисные помещения, но и жилые апартаменты, гостиницы, развлекательные центры и бутики. Сейчас рекордсменом является небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ), высота которого — почти километр. Но архитекторы и футурологи мечтают и о более высоких строениях, хотя пока мы не можем их строить. Но предположить, какой будет 100-километровая высотка, возможно.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему в США разрешали расплачиваться деревом.
Вещи , Безумный мир , Видео
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