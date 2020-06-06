Маски для бассейна изобрели в Японии 

Специалисты из Японии изобрели маски для бассейна. Они стали набирать популярность после того, как в стране открыли плавательные зоны, сообщает издание "Асахи".
С 1 июня в Японии стали открываться бассейны. Местные власти пришли к выводу, что при высокой концентрации хлора в воде риск заражения коронавирусом сводится к минимуму.
Тем не менее, оставалась открыта основная проблема плавательных школ, в особенности, детских. Тренер должен давать объяснения громко и поправлять положение человека в воде. Было необходимо минимизировать шанс заражения, создав маску, которая бы не намокала и не спадала в воде.
Соцсети
Автором изобретения выступила небольшая компания из Токио. Маски сделаны из прозрачного материала, который закрывает нижнюю часть лица и надежно сидит. В такой маске можно не только говорить, но и плавать.
Пока что спрос на такую маску настолько велик, что выполнения своего заказа приходится ждать больше месяца.
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