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Маски для бассейна изобрели в Японии 

Стелла Шмель 5 часов назад
Маски для бассейна изобрели в Японии
Фото: depositphotos.com
Специалисты из Японии изобрели маски для бассейна. Они стали набирать популярность после того, как в стране открыли плавательные зоны, сообщает издание "Асахи".
С 1 июня в Японии стали открываться бассейны. Местные власти пришли к выводу, что при высокой концентрации хлора в воде риск заражения коронавирусом сводится к минимуму.
Тем не менее, оставалась открыта основная проблема плавательных школ, в особенности, детских. Тренер должен давать объяснения громко и поправлять положение человека в воде. Было необходимо минимизировать шанс заражения, создав маску, которая бы не намокала и не спадала в воде.
Соцсети
Автором изобретения выступила небольшая компания из Токио. Маски сделаны из прозрачного материала, который закрывает нижнюю часть лица и надежно сидит. В такой маске можно не только говорить, но и плавать.
Пока что спрос на такую маску настолько велик, что выполнения своего заказа приходится ждать больше месяца.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, представители какой профессии смогут рассчитывать на миллионы после пандемии.
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