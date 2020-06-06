Названа работа с миллионной зарплатой после пандемии

Названа профессия, представители которой смогут рассчитывать на высокую оплату труда после пандемии коронавируса. Речь идет о зарплате порядка одного миллиона рублей в месяц. На такие деньги смогут рассчитывать агенты по продаже элитной недвижимости.

Об этом заявила руководитель исследований hh.ru Мария Игнатова в беседе с "Ридусом". Она добавила, что остальные позиции с тем же уровнем зарплат относятся к управленческим.

Кроме того, она отметила, что на зарплаты выше среднерыночной наблюдаются у работников сферы добычи сырья, строительства и IT.

По информации специалистов hh.ru, поднялись и зарплаты упаковщиков, поваров, разнорабочих. Кроме того, больше получать стали слесари-ремонтники, комплектовщики, грузчики. Кроме того, растет и число вакансий на эти профессии.