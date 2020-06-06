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Стало известно, представители какой профессии смогут рассчитывать на миллионы после пандемии 

Стелла Шмель 48 минут назад
Названа работа с миллионной зарплатой после пандемии
Фото: depositphotos.com
Названа профессия, представители которой смогут рассчитывать на высокую оплату труда после пандемии коронавируса. Речь идет о зарплате порядка одного миллиона рублей в месяц. На такие деньги смогут рассчитывать агенты по продаже элитной недвижимости.
Об этом заявила руководитель исследований hh.ru Мария Игнатова в беседе с "Ридусом". Она добавила, что остальные позиции с тем же уровнем зарплат относятся к управленческим.
Кроме того, она отметила, что на зарплаты выше среднерыночной наблюдаются у работников сферы добычи сырья, строительства и IT.
По информации специалистов hh.ru, поднялись и зарплаты упаковщиков, поваров, разнорабочих. Кроме того, больше получать стали слесари-ремонтники, комплектовщики, грузчики. Кроме того, растет и число вакансий на эти профессии.
Ранее "Рамблер" писал, что Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании.
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Люди , Билл Гейтс , Мария Игнатова , Ридус
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