Названа опасность использования чужой зарядки

Стало известно, чем может быть чревата подзарядка телефона от чужого устройства. О последствиях рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган . Его слова приводит издание "Прайм".

Как отметил специалист, питать телефон от чужой зарядки может быть опасно по двум причинам. Первая — непосредственно поломка устройства. "Не родные" кабели и адаптеры могут нанести вред аппарату из-за разницы в интервале, вольтаже и частоте напряжения. Помимо всего прочего, это может стать причиной пожароопасной ситуации.

Вторая — угроза приватности данных. По словам специалиста, некоторые адаптеры и кабели могут быть оснащены шпионскими ПО, которые позволяют воровать информацию с устройства во время зарядки.

Коган отметил, что не стоит впадать в крайности и паниковать — нет ничего страшного в том, чтобы попросить зарядку у знакомых людей, в которых человек может быть уверен.