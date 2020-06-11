Названа опасность использования чужой зарядки

Стало известно, чем может быть чревата подзарядка телефона от чужого устройства. О последствиях рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Его слова приводит издание "Прайм".
Как отметил специалист, питать телефон от чужой зарядки может быть опасно по двум причинам. Первая — непосредственно поломка устройства. "Не родные" кабели и адаптеры могут нанести вред аппарату из-за разницы в интервале, вольтаже и частоте напряжения. Помимо всего прочего, это может стать причиной пожароопасной ситуации.
Вторая — угроза приватности данных. По словам специалиста, некоторые адаптеры и кабели могут быть оснащены шпионскими ПО, которые позволяют воровать информацию с устройства во время зарядки.
Коган отметил, что не стоит впадать в крайности и паниковать — нет ничего страшного в том, чтобы попросить зарядку у знакомых людей, в которых человек может быть уверен.
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