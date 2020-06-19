Эксперты объяснили, как нельзя заряжать телефон 

Оказывается, срок жизни наших смартфонов может уменьшиться, если неправильно их заряжать. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший инженер компании IVEStore Андрей Зеленый

Так, он предупредил, что не стоит заряжать телефон от прикуривателя в машине, особенно если у зарядки некачественный провод. Дело в том, что телефон может получить слишком много энергии и сломаться из-за скачков давления.

"Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится", — рассказал эксперт.

Кроме того, он предупредил, что нельзя заряжать телефон на солнце, потому как в это время гаджет получает излишний нагрев аккумулятора, что может привести к поломкам.