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На Авито продают нестираную «рубашку Путина» 

Диана Товсепова 1 час назад
На Авито продают найденную «рубашку Путина»
Фото: Avito.ru
На популярном интернет-сервисе для объявлений Авито опубликовали предложение приобрести рубашку действующего президента РФ Владимира Путина.
Создатель объявления уверяет, что рубашка принадлежит президенту и была оставлена им в одном из отелей, где он останавливался.
Avito.ru
"Рубашка была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, найдена при уборке номера", — написано в объявлении.
При этом отмечается, что рубашку после президента не стирали, и продавец готов это доказать:
"Рубашка не стиральная, при необходимости продавец готов отдать на экспертизу".
Цену за такой сувенир запросили вовсе не символическую — рубашка обойдется в 165 000 рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал о раскрытой тайне письма в бутылке 13-летней давности.
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Вещи , Владимир Путин
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