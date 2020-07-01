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Пауки могут делать линзы для людей 

Александра Нечаева 14 часов назад
Пауки могут делать линзы для людей
Фото: Depositphotos
Новый способ применения паучьего шелка предложили исследователи.
Ученые из Национального университета Янь-минь в Тайване заявили о том, что паутину можно использовать в качестве сырья при производстве линз для людей.
Специалисты пришли к выводу, что из драглайн-шелка, из которого состоит паутина, можно получить оптическое волокно. По словам ученых, показатель преломления драглайн-шелка равен примерно 1,55 (против показателя преломления стекла 1,5), кроме того, он способен давать очень яркое и контрастное изображение. Этот природный материал и взяли за основу своего исследования эксперты. Результаты работы были опубликованы в Journal of Applied Physics.
Специалисты Национального университета Янь-минь собрали паутину пауков-крестоносцев, обитающих в Европе, из которой получили ампульную железу. Затем нить превратили в гладкое, однородное плотное волокно, на которое затем налили воск и смолу. После этого его поместили в печь для затвердевания.
В результате эксперимента было установлено, что в таком виде природный материал вполне можно использовать в качестве оптической линзы.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в НАСА создали ожерелье против коронавируса.
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