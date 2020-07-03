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История самого популярного в мире купальника 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и узнайте историю купальника бикини. Эту модель сегодня выбирают модницы по всему миру, но появился бикини лишь в прошлом веке. Ещё в начале двадцатого века дамы появлялись на пляже в очень целомудренных нарядах, которые закрывали почти всё тело. За купальник, открывавший руки и тем более ноги, можно было попасть под арест. Но со временем пляжная одежда становилась всё более открытой, пока не превратилась во всем известный бикини.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пауки могут делать линзы для людей.
Вещи , Видео , Истории
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