История самого популярного в мире купальника 

Смотрите видео и узнайте историю купальника бикини. Эту модель сегодня выбирают модницы по всему миру, но появился бикини лишь в прошлом веке. Ещё в начале двадцатого века дамы появлялись на пляже в очень целомудренных нарядах, которые закрывали почти всё тело. За купальник, открывавший руки и тем более ноги, можно было попасть под арест. Но со временем пляжная одежда становилась всё более открытой, пока не превратилась во всем известный бикини.
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