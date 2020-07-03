История самого популярного в мире купальника 

Смотрите видео и узнайте историю купальника бикини. Эту модель сегодня выбирают модницы по всему миру, но появился бикини лишь в прошлом веке. Ещё в начале двадцатого века дамы появлялись на пляже в очень целомудренных нарядах, которые закрывали почти всё тело. За купальник, открывавший руки и тем более ноги, можно было попасть под арест. Но со временем пляжная одежда становилась всё более открытой, пока не превратилась во всем известный бикини.