Шашку Бориса Ельцина продали на аукционе

Шашку, которую Борису Ельцину подарил бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1992 году, продали на онлайн-аукционе «12-й стул». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Таким образом Нурсултан Назарбаев поздравил Ельцина с Днем независимости России (нынешним Днем России). На металлической пластине, которая расположена в ножнах шашки, написано:
«Президенту России Борису Николаевичу Ельцину от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 12.06.92 г.».
Имя выставленного на торги оружие, а также покупателя не разглашается. Однако известна сумма, за которую была продана шашка — 190 тысяч рублей.
Шашка с темляком была создана в том же году по образцу холодного оружия 1940-х годов.
На аукционе также была продана коллекция кремниевых ружей, украшенных серебром и золотом.
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