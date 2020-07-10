Шашку Бориса Ельцина продали на аукционе

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Таким образом Нурсултан Назарбаев поздравил Ельцина с Днем независимости России (нынешним Днем России). На металлической пластине, которая расположена в ножнах шашки, написано:

«Президенту России Борису Николаевичу Ельцину от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 12.06.92 г.».

Имя выставленного на торги оружие, а также покупателя не разглашается. Однако известна сумма, за которую была продана шашка — 190 тысяч рублей.

Шашка с темляком была создана в том же году по образцу холодного оружия 1940-х годов.

На аукционе также была продана коллекция кремниевых ружей, украшенных серебром и золотом.