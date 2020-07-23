Откуда у моряков появилась тельняшка 

Смотрите видео и узнайте, откуда появилась привычная всем тельняшка. Сегодня тельняшка — часть формы моряков по всему миру, но впервые её примерили французские торговцы, считавшие полосатую рубаху практичной и немаркой. У торговцев её позаимствовали рыбаки, а потом и моряки. Кстати, существует стандарт на узор тельняшки — по правилам на ней должна быть 21 полоска. По одной из версий, это тоже французская задумка — якобы 21 полоска символизирует 21 победу Наполеона.