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Откуда у моряков появилась тельняшка 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, откуда появилась привычная всем тельняшка. Сегодня тельняшка — часть формы моряков по всему миру, но впервые её примерили французские торговцы, считавшие полосатую рубаху практичной и немаркой. У торговцев её позаимствовали рыбаки, а потом и моряки. Кстати, существует стандарт на узор тельняшки — по правилам на ней должна быть 21 полоска. По одной из версий, это тоже французская задумка — якобы 21 полоска символизирует 21 победу Наполеона.
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Вещи , Видео , Истории
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