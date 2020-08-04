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В советской фотографии с Гагариным подозревают фотошоп 

Елизавета Назарова 15 часов назад
На старом снимке Гагарина нашли фотошоп
Фото: globallookpress.com
На старой фотографии космонавта Юрия Гагарина с иномаркой нашли фотошоп. Пользователи неоднозначно отнеслись к фотографии в аккаунте "Жизнь в СССР!".
@ussrlife
В оригинале снимок был черно-белым, но его сделали цветным. На нем изображен космонавт, стоящий рядом с голубым автомобилем марки Matra. Один из пользователь отметил, что в действительности машина была другого цвета, поэтому весь снимок — фотошоп.

"У второй справа женщины куда нога правая делась? Вы бы хоть качественную фальшивку выкладывали, а не этот фуфел", — заметил один из комментаторов.

Он же нашел еще одну подозрительную деталь в том, что Гагарин не отбрасывает тени.
Другие пользователи решили ответить ему:

"Куда она падать должна, лол? Тень падает налево, вы возмущаетесь отсутствием тени под машиной что ли?"

Ранее "Рамблер" сообщал, что фото с собакой озадачило пользователей Сети.
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Вещи , Юрий Гагарин
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