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Названы секретные коды для управления смартфоном 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы секретные коды для управления смартфоном
Фото: depositphotos.com
Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал о секретных кодах, которые позволяют управлять смартфоном. Об этом сообщает ПРАЙМ.
По словам эксперта, существуют специальные MMI-коды. Они помогают пользователю «общаться» с сервисным приложением его оператора. Для этого владельцу телефона нужно сформировать USSD-запрос. Он состоит из набора цифр, знаков «звездочка» в начале и «решеточка» в конце.
В ответ на запрос пользователю приходит необходимая информация. Например, о балансе, сумме задолженности, услугах, тарифе и прочем.
Однако у MMI-кодов существуют недостатки. Например, часто приходится перезагружать телефон из-за ошибок, а также запоминать сложные комбинации цифр.
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