Отец возмутился слишком пошлой детской куклой

Британец Адам Уивер купил для своей семилетней дочери Саванны куклу известной фирмы.

На закрытой коробке была изображена девочка в рубашке и юбке. Но когда мужчина уже дома открыл упаковку и рассмотрел куклу, она выглядела несколько иначе. На теле было нарисовано яркое кружевное белье и чулки.

Адам отметил, что не старомоден, но такой наряд для детской игрушки показался ему странным.

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Британец направил компании-производителю претензию. При этом он спрятал игрушку от дочери и купил ей другую. Представители компании уже извинились перед мужчиной, пообещав убрать чрезмерно сексуализированную игрушку с прилавков.