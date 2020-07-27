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Райан Рейнольдс пообещал 5000 долларов нашедшему плюшевого медведя 

Анастасия Иванова 21 минуту назад
Актер пообещал 5000 долларов нашедшему игрушку
Фото: Кадр из фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха»
Канадский актер Райан Рейнольдс пообещал заплатить 5000 долларов человеку, который найдет плюшевого медведя.
У жительницы Ванкувера Мары Сориано украли рюкзак. Там были документы, деньги и плюшевый медведь. Игрушка была очень ценной для Мары: внутри был спрятан микрофон с фразами ее матери, умершей от рака: «Я люблю тебя. Я горжусь тобой. Я всегда рядом».
Актер придал событие огласке и решил найти медведя. Рейнольдс привлек ведущего Джорджа Стромболуполуса и режиссера Роусона Маршалла Тербера. Они увеличили награду за игрушку до 15000 долларов.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как маленькая девочка спасла 60 000 человек.
Люди , Райан Рейнольдс
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