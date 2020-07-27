Актер пообещал 5000 долларов нашедшему игрушку

Канадский актер Райан Рейнольдс пообещал заплатить 5000 долларов человеку, который найдет плюшевого медведя.

У жительницы Ванкувера Мары Сориано украли рюкзак. Там были документы, деньги и плюшевый медведь. Игрушка была очень ценной для Мары: внутри был спрятан микрофон с фразами ее матери, умершей от рака: «Я люблю тебя. Я горжусь тобой. Я всегда рядом».

Актер придал событие огласке и решил найти медведя. Рейнольдс привлек ведущего Джорджа Стромболуполуса и режиссера Роусона Маршалла Тербера. Они увеличили награду за игрушку до 15000 долларов.