Самую дорогую в мире монету выставили на торги 

Первый отчеканенный доллар США, произведенный в 1794 году, вновь уйдет с молотка.

Эту монету, отчеканенную из чистого серебра уже выставляли на торги в 2013 году на одном из известных аукционов. Тогда за право обладать уникальной вещицей покупатель не пожалел 10 миллионов долларов. Согласно прогнозам, в этот раз этот рекорд может быть побит.

Бывший владелец самой дорогой в мире монеты признается, что ему жаль расставаться с бесценным артефактом и он надеется, что новый владелец будет ее ценить.

Признанная самой дорогой в мире монета отчеканена из чистого серебра, на одной ее стороне профиль Свободы с распущенными волосами, а на другой — символ США, белоголовый орел.

Открытые источники

По словам специалистов, в Америке было отчеканено всего 1758 таких монет, причем в широкий оборот их не пускали: все они были предназначены для почетных граждан США и конгрессменов. Сейчас в мире насчитывается всего около 130 таких монет.