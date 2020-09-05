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Самую дорогую в мире монету выставили на торги 

Александра Нечаева 18 часов назад
Самую дорогую в мире монету выставили на торги
Фото: Depositphotos
Первый отчеканенный доллар США, произведенный в 1794 году, вновь уйдет с молотка.
Эту монету, отчеканенную из чистого серебра уже выставляли на торги в 2013 году на одном из известных аукционов. Тогда за право обладать уникальной вещицей покупатель не пожалел 10 миллионов долларов. Согласно прогнозам, в этот раз этот рекорд может быть побит.
Бывший владелец самой дорогой в мире монеты признается, что ему жаль расставаться с бесценным артефактом и он надеется, что новый владелец будет ее ценить.
Признанная самой дорогой в мире монета отчеканена из чистого серебра, на одной ее стороне профиль Свободы с распущенными волосами, а на другой — символ США, белоголовый орел.
Открытые источники
По словам специалистов, в Америке было отчеканено всего 1758 таких монет, причем в широкий оборот их не пускали: все они были предназначены для почетных граждан США и конгрессменов. Сейчас в мире насчитывается всего около 130 таких монет.
Ранее «Рамблер» писал о том, что девушка заработала 300 тысяч, продавая грязные носки.
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