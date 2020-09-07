Москвич нашел на антресолях скрипку Страдивари 

Москвич Юрий Курносов решил убраться в квартире покойной тети в Тульской области и обнаружил там старинную скрипку. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

Мужчина залез разобрать антресоль и нашел скрипку без струн. Внутри нее была подпись знаменитого мастера изготовления смычковых инструментов Антонио Страдивари , дата производства которого 1691 год.

Юрий предположил, что скрипка XVII века принадлежала его дяде, который умер 10 лет назад. Он утверждает, что инструмент передавался по наследству по линии его семьи.

Мужчина собирается установить подлинность скрипки, отреставрировать и продать. Курносов считает, что она может стоить сотни тысяч долларов.