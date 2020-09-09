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Найденная россиянином скрипка Страдивари оказалась подделкой 

Анастасия Иванова 17 часов назад
Найденная скрипка Страдивари оказалась подделкой
Фото: Рамблер
Скрипка Антонио Страдивари, которую россиянин обнаружил в квартире своей умершей тети, оказалась подделкой. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Житель Москвы Юрий Курносов нашел скрипку, когда убирался в квартире тети в Тульской области. Внутри инструмента была подпись итальянского скрипичного мастера Антонио Страдивари.
Cпециалисты провели экспертизу. Оказалось, что это подделка, изготовленная в Германии в XIX веке. Под подписью Страдивари указаны еще два имени — Нойнер и Хорнштайнер.
Несмотря на то, что инструмент оказался подделкой, он представляет большую ценность. По подсчетам экспертов, стоимость скрипки после реставрации может достигнуть 3000 долларов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что москвич нашел на антресолях скрипку Страдивари.
Вещи , Антонио Страдивари , Комсомольская правда
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