Найденная скрипка Страдивари оказалась подделкой

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Скрипка Антонио Страдивари , которую россиянин обнаружил в квартире своей умершей тети, оказалась подделкой. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Житель Москвы Юрий Курносов нашел скрипку, когда убирался в квартире тети в Тульской области. Внутри инструмента была подпись итальянского скрипичного мастера Антонио Страдивари.

Cпециалисты провели экспертизу. Оказалось, что это подделка, изготовленная в Германии в XIX веке. Под подписью Страдивари указаны еще два имени — Нойнер и Хорнштайнер.

Несмотря на то, что инструмент оказался подделкой, он представляет большую ценность. По подсчетам экспертов, стоимость скрипки после реставрации может достигнуть 3000 долларов.