Послание в бутылке нашлось спустя двадцать лет 

57-летний рыбак Джон Каннингем , проживающий в ирландском поселке Киллибегс, графство Донегол, в течение последних 40 лет бросает в море бутылки с посланиями. За это время он получил множество ответов. За это время он получал ответы на некоторые из них. Об этом сообщает издание The Sun.

Перед тем, как бросить бутылку в воду, мужчина указывал дату на письме и просил нашедшего связаться с ним. В результате в 2013 году одно из его посланий нашлось в Исландии, которое провело в море около десяти лет. Другая бутылка нашлась в Кабо-Верде.

«Однажды кто-то прислал мне запрос на общение в Facebook. Этот человек нашел одну из бутылок на острове Грип у побережья Норвегии. Ту бутылку я бросил в море в 130 километрах к востоку от Шетландских островов в Шотландии 10 февраля 1999 года»,

— поделился рыбак.

Ирландец уверен, что многие его послания до сих пор плавают в море. Поэтому он надеется, что ему напишет еще больше людей.