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Послание в бутылке нашлось спустя двадцать лет 

Анастасия Иванова 16 сентября 2020
Послание в бутылке нашлось спустя двадцать лет
Фото: depositphotos.com
57-летний рыбак Джон Каннингем, проживающий в ирландском поселке Киллибегс, графство Донегол, в течение последних 40 лет бросает в море бутылки с посланиями. За это время он получил множество ответов. За это время он получал ответы на некоторые из них. Об этом сообщает издание The Sun.
Перед тем, как бросить бутылку в воду, мужчина указывал дату на письме и просил нашедшего связаться с ним. В результате в 2013 году одно из его посланий нашлось в Исландии, которое провело в море около десяти лет. Другая бутылка нашлась в Кабо-Верде.

«Однажды кто-то прислал мне запрос на общение в Facebook. Этот человек нашел одну из бутылок на острове Грип у побережья Норвегии. Ту бутылку я бросил в море в 130 километрах к востоку от Шетландских островов в Шотландии 10 февраля 1999 года»,

— поделился рыбак.
Ирландец уверен, что многие его послания до сих пор плавают в море. Поэтому он надеется, что ему напишет еще больше людей.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что разгадана тайна Бермудского треугольника.
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Вещи , Джон Каннингем
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