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Разгадана тайна Бермудского треугольника 

Мира Маркина 2 часа назад
Шейн Саттерли, кандидат наук из Университета Гриффита в Австралии, заявил, что разгадал тайну Бермудского треугольника, «просто покопавшись в записях». В частности, он вспомнил об инциденте, произошедшем в 1945 году.
Как-то раз пять торпедоносцев ВМС США «Авенджер», летевшие из города Форт-Лодердейл, во Флориде, на остров Бимини, пропали после сообщения, что у 14 человек на борту перестали работать компасы. В то же время исчезли три спасательных самолета. ВМС США назвали причину пропажи "неизвестной", что породило несколько теорий заговора.
По мнению Саттерли, командир рейса лейтенант Чарльз Тейлор направил самолеты в неправильное место, когда за бортом стемнело, а погода изменилась. Саттерли утверждает, что командир не раз терялся во время полета, из-за чего его приходилось спасать и направлять по радиосвязи.
Эксперт объяснил, что мать Тейлора попросила не обвинять сына в случившемся — если военно-морской флот не найдет самолет, они не смогут назвать точную причину произошедшего.
Вдобавок к этому Саттерли рассказал, что большинство пилотов были стажерами, поэтому они не были хорошо подготовлены к полету ночью в плохую погоду. К тому же самолет, на котором летел пропавший экипаж, тонет всего за 45 секунд. По словам специалиста, если судно тонет в "бескрайнем океане, его уже не находят". Общее количество пропавших без вести в Бермудском треугольнике пропорционально не превышает число таких случаев в других частях Тихого океана.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера.
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Места , Видео , Чарльз Тейлор
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