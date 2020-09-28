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Просчеты инженеров, стоившие немыслимых денег 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите ролик и узнайте о самых впечатляющих инженерных просчётах, которые привели к гигантским тратам. Конечно, совершить ошибку может каждый, но если ошибаются инженеры и конструкторы, это обходится дорого. Так, небоскрёб Walkie Talkie, спроектированный британскими инженерами, печально прославилось как здание, способное расплавить что угодно. Его форма такова, что внутри нередко температура поднимается до 70 градусов. Ролик расскажет и о других постройках, которые стали большой ошибкой.
Ранее «Рамблер» рассказывал, каким было первое космическое оружие СССР.
Вещи , Безумный мир , Видео , Люди
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