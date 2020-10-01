Паскаль начал свое исследование еще в 2004 году, сделав снимок картины с помощью инфракрасного света. Он помог выявить под слоем краски ранее скрытые элементы.

Как оказалось, под картиной с помощью древесного угля и трафарета с отверстиями был сделан набросок. Следы эскиза можно обнаружить на голове и руках девушки. Эскиз свидетельствует о том, что изначально художник намеревался запечатлеть девушку в другой позе — вполоборота и смотрящей в сторону.