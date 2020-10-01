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Под «Моной Лизой» да Винчи обнаружили скрытый эскиз

Анастасия Иванова
12 часов назад
Французский исследователь Паскаль Котт нашел скрытый эскиз на картине Леонардо да Винчи «Джоконда». Об этом сообщает портал Artnet News.
Паскаль начал свое исследование еще в 2004 году, сделав снимок картины с помощью инфракрасного света. Он помог выявить под слоем краски ранее скрытые элементы.
Как оказалось, под картиной с помощью древесного угля и трафарета с отверстиями был сделан набросок. Следы эскиза можно обнаружить на голове и руках девушки. Эскиз свидетельствует о том, что изначально художник намеревался запечатлеть девушку в другой позе — вполоборота и смотрящей в сторону.
Также на волосах девушки заметен след от заколки. Такое украшение несвойственно для Флоренции того времени. Ученые предположил, что таким образом художник хотел передать образ некой богини.
Ранее «Рамблер» писал о том, кто такие свидетели Иеговы.
Вещи,Леонардо да Винчи,Свидетели Иеговы,
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