Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые необычные посылки россиян 

Мира Маркина 9 часов назад
Названы самые необычные посылки россиян
Фото: depositphotos.com
Замдиректора "Первой экспедиционной компании" (ПЭК) Вадим Филатов в беседе с РИА Новости рассказал о самых необычных посылках россиян за последние несколько лет.

«Самым необычным стал срочный заказ на доставку из Новосибирска в Данию бивней мамонта — 800 килограммов и 2,5 кубометра груза. Мы не только перевозили груз, но и оформляли ветеринарные сертификаты — российский и европейский».

Специалист добавил, что возраст бивней оценивался примерно в 9000 лет. Их пришлось перевозить на грузовике, потому что авиаперевозками ПЭК в период пандемии не пользуется.
Среди других нестандартных отправлений Филатов также выделил деревянный резной иконостас и колокола для церкви "Бабушек из Бураново".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о вещах, за которые мы переплачиваем.
Видео дня. Какие адские звуки услышали из Кольской скважины
Вещи , Вадим Филатов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему буржуйка носит такое название
Почему буржуйка носит такое название
История россиянина, который перебрался на Бали
История россиянина, который перебрался на Бали
Ученые поймали гигантскую акулу-людоеда
Ученые поймали гигантскую акулу-людоеда
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Невероятные посадки самолетов, снятые на видео
12:23
Невероятные посадки самолетов, снятые на видео
Безумный мир
Гимнастка обулась, стоя на руках
00:33
Гимнастка обулась, стоя на руках
Люди
Секреты смартфонов, о которых мало кто знает
10:03
Секреты смартфонов, о которых мало кто знает
Вещи
В Британии открыли сайт знакомств для диких зверей
00:36
В Британии открыли сайт знакомств для диких зверей
Безумный мир
Крокодилы-исполины, все еще живущие на планете
10:23
Крокодилы-исполины, все еще живущие на планете
Безумный мир
Какие адские звуки услышали из Кольской скважины
02:31
Какие адские звуки услышали из Кольской скважины
Безумный мир Истории
Мужчина снял, как его покусала злобная змея
00:18
Мужчина снял, как его покусала злобная змея
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение