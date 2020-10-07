Названы самые необычные посылки россиян 

Замдиректора "Первой экспедиционной компании" (ПЭК) Вадим Филатов в беседе с РИА Новости рассказал о самых необычных посылках россиян за последние несколько лет.

«Самым необычным стал срочный заказ на доставку из Новосибирска в Данию бивней мамонта — 800 килограммов и 2,5 кубометра груза. Мы не только перевозили груз, но и оформляли ветеринарные сертификаты — российский и европейский».

Специалист добавил, что возраст бивней оценивался примерно в 9000 лет. Их пришлось перевозить на грузовике, потому что авиаперевозками ПЭК в период пандемии не пользуется.

Среди других нестандартных отправлений Филатов также выделил деревянный резной иконостас и колокола для церкви "Бабушек из Бураново".