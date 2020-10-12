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Женщина украла артефакты и навлекла на себя несчастье

Анастасия Иванова
7 часов назад
Туристка из Канады вернула артефакты, которые украла из Помпей 15 лет назад. При этом она заявила, что прокляты и приносят несчастья. Об этом пишет Daily Mail.
Женщина украла артефакты и навлекла на себя беды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Туристическое агентство на юге Италии получило посылку от 36-летней женщины по имени Николь. В ней на находилась упаковка с элементами мозаики, керамики и амфоры. Оказалось, что они были вывезены из древнего города в 2005 году.
Также в посылке оказалось письмо, в котором Николь не только призналась в краже, но и заявила, что артефакты прокляты. По словам женщины, на протяжении 15 лет она сталкивалась с финансовыми трудностями и заболела раком груди. Туристка отметила, что усвоила урок и попросила прощения за содеянное.
«Пожалуйста, заберите их, они приносят неудачу»,
— резюмировала канадка.
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