Женщина украла артефакты и навлекла на себя беды

Туристка из Канады вернула артефакты, которые украла из Помпей 15 лет назад. При этом она заявила, что прокляты и приносят несчастья. Об этом пишет Daily Mail.

Туристическое агентство на юге Италии получило посылку от 36-летней женщины по имени Николь. В ней на находилась упаковка с элементами мозаики, керамики и амфоры. Оказалось, что они были вывезены из древнего города в 2005 году.

Также в посылке оказалось письмо, в котором Николь не только призналась в краже, но и заявила, что артефакты прокляты. По словам женщины, на протяжении 15 лет она сталкивалась с финансовыми трудностями и заболела раком груди. Туристка отметила, что усвоила урок и попросила прощения за содеянное.

«Пожалуйста, заберите их, они приносят неудачу»,