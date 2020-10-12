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Рвота кашалота принесла рыбаку миллионы 

Мира Маркина 4 часа назад
Рвота кашалота принесла рыбаку миллионы
Фото: depositphotos.com
Тайванец, проживающий на острове Ланьюй, нашел на пляже четырехкилограммовый кусок застывшей рвоты кашалота и разбогател.
В начале весны мужчина по фамилии Ли рыбачил неподалеку от дома, как вдруг увидел камень черного цвета, источающий сладкий аромат. Рыбак решил забрать находку домой, а когда рассказал о ней другу, тот посоветовал Ли отправить небольшие образцы камня в Национальный университет Гаосюна для тестирования.
7 октября доцент естественных наук Чэн Ши-Йе на основе проведенной спектроскопии ядерного магнитного резонанса подтвердил, что объект является амброй. По словам эксперта, это очень редкая и ценная находка, стоимость которой оценивается в шесть миллионов новых тайваньских долларов (16,2 миллиона рублей). Ли решил, что продаст камень, а деньги потратит на семейные расходы.
Амбра — это восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют "рвота кашалота" или "плавучее золото".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых крупных уловах российских рыбаков.
Видео дня. Опубликован цветной ролик, снятый 124 года назад
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