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Пролежавший 40 лет подарок от дедушки оказался ценной книгой 

Анастасия Иванова 35 минут назад
Подарок от дедушки оказался ценным изданием
Фото: Hansonsauctioneers.co.uk
Книга Исаака Ньютона, которая пролежала на полке 40 лет, оказалась ценным изданием. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hansons.
В 1980 году житель Нормандских островов получил в подарок от деда книгу Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии». И только спустя 40 лет он решил внимательно изучить издание и выяснил, что оно было выпущено в 1729 году. Спустя время владелец выставил старинную книгу на аукцион.
Оценщик Джим Спенсер предположил, что было напечатано всего несколько сотен экземпляров этой книги. Он также отметил, что это первое издание на английском языке, переведенное Эндрю Моттом. По его мнению, это очень важная вещь.
13 октября книга была продана на аукционе за 24 тысячи фунтов стерлингов.
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Вещи , Исаак Ньютон
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