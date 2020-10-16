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Любовь россиян к коврам объяснили 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Турки объяснили любовь россиян к коврам
Фото: depositphotos.com
Турецкие журналисты попытались объяснить, с чем связана любовь россиян к коврам. Об этом сообщает издание Miilliyet.
Как объясняют журналисты, ковры является неотъемлемой частью российских квартир. По их мнению, традиция с коврами появилась в 60-е годы, когда люди уезжали из деревень и заселяли многоэтажные дома. Поэтому первой причиной издание назвало то, что ковры защищают от холода.

«Разумеется, тогда горожан не волновало, как выглядели их дома. Единственной заботой было не окоченеть от холода», — отмечается в тексте.

Еще одной причиной ковров в российских квартирах является шумоизоляция. Так можно оградить соседей от плача ребенка и звуков ссоры. Издание отмечает, что ковры могли демонстрировать статус и зажиточность хозяина квартиры.
Отмечается, что с коврами у русских связаны суеверия. Так, к стенам нельзя прибивать ковры, иначе будет скандал.

«Поэтому русские предпочитали вешать ковры на стены, пришивая к ним петли, которые уже потом крепились на гвозди», — говорится в статье.

Ранее «Рамблер» сообщал, что дворник сделал послание из листьев для россиян.
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