Турки объяснили любовь россиян к коврам

Турецкие журналисты попытались объяснить, с чем связана любовь россиян к коврам. Об этом сообщает издание Miilliyet.

Как объясняют журналисты, ковры является неотъемлемой частью российских квартир. По их мнению, традиция с коврами появилась в 60-е годы, когда люди уезжали из деревень и заселяли многоэтажные дома. Поэтому первой причиной издание назвало то, что ковры защищают от холода.

«Разумеется, тогда горожан не волновало, как выглядели их дома. Единственной заботой было не окоченеть от холода», — отмечается в тексте.

Еще одной причиной ковров в российских квартирах является шумоизоляция. Так можно оградить соседей от плача ребенка и звуков ссоры. Издание отмечает, что ковры могли демонстрировать статус и зажиточность хозяина квартиры.

Отмечается, что с коврами у русских связаны суеверия. Так, к стенам нельзя прибивать ковры, иначе будет скандал.