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Манускрипт речи Гитлера 1935 года ушел с молотка за полмиллиона рублей 

Анастасия Иванова 19 часов назад
Манускрипт речи Гитлера продали за полмиллиона
Фото: globallookpress.com
В Мюнхене прошел аукцион, на котором выставлялись вещи Адольфа Гитлера. В их число вошел шестистраничный манускрипт речи фюрера 1935 года за полмиллиона рублей, который ушел с молотка. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hermann Historika.
Конечная стоимость лота не уточняется. Но предварительно он был оценен в шесть тысяч евро — это около 548 тысяч рублей. Также с молотка ушли кофейник с инициалами Гитлера и свастикой, серебряные столовые приборы, открытки и салфетки.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что описана самая страшная катастрофа в истории Земли.
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