Манускрипт речи Гитлера продали за полмиллиона

В Мюнхене прошел аукцион, на котором выставлялись вещи Адольфа Гитлера. В их число вошел шестистраничный манускрипт речи фюрера 1935 года за полмиллиона рублей, который ушел с молотка. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hermann Historika.

Конечная стоимость лота не уточняется. Но предварительно он был оценен в шесть тысяч евро — это около 548 тысяч рублей. Также с молотка ушли кофейник с инициалами Гитлера и свастикой, серебряные столовые приборы, открытки и салфетки.