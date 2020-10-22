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Описана самая страшная катастрофа в истории Земли 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Описана самая страшная катастрофа в истории Земли
Фото: РИА Новости
Ученые Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца в Германии впервые описали подробную картину глобальной катастрофы, произошедшей на Земле 252 миллиона лет назад. Об этом сообщает EurekaAlert.
Тогда в результате катастрофы погибли 95 процентов морских и 75 процентов сухопутных животных. Считается, что все это случилось из-за вулканической активности на территории нынешней Сибири на границе пермского и триасового периодов, однако точных доказательств этого не было.
В исследовании ученые использовали раковины ископаемых брахиопод, которые были отложены на дне мелководных шельфовых морей океана Тетис 252 миллиона лет назад. В ходе него выяснилось, что обширные излияния магмы высвободили огромное количество парникового газа. Его накопление в атмосфере длилось несколько тысячелетий, что вызвало сильное потепление и подкисление океана.
Растворение гидратов метана — еще одна потенциальная причина катастрофы — была признана маловероятной.
Руководитель группы исследователей Хана Юрикова пояснила, что древние извержения вулканов не стоит сравнивать с антропогенными выбросами углеродов: сжигание всего ископаемого топлива не приведет к такому же росту CO2 в атмосфере, как на границе пермского и триасового периодов.
Она также добавила, что «сейчас темпы накопления парникового газа в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время величайшей биологической катастрофы в истории Земли».
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