Описана самая страшная катастрофа в истории Земли 

Ученые Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца в Германии впервые описали подробную картину глобальной катастрофы, произошедшей на Земле 252 миллиона лет назад. Об этом сообщает EurekaAlert.

Тогда в результате катастрофы погибли 95 процентов морских и 75 процентов сухопутных животных. Считается, что все это случилось из-за вулканической активности на территории нынешней Сибири на границе пермского и триасового периодов, однако точных доказательств этого не было.

В исследовании ученые использовали раковины ископаемых брахиопод, которые были отложены на дне мелководных шельфовых морей океана Тетис 252 миллиона лет назад. В ходе него выяснилось, что обширные излияния магмы высвободили огромное количество парникового газа. Его накопление в атмосфере длилось несколько тысячелетий, что вызвало сильное потепление и подкисление океана.

Растворение гидратов метана — еще одна потенциальная причина катастрофы — была признана маловероятной.

Руководитель группы исследователей Хана Юрикова пояснила, что древние извержения вулканов не стоит сравнивать с антропогенными выбросами углеродов: сжигание всего ископаемого топлива не приведет к такому же росту CO2 в атмосфере, как на границе пермского и триасового периодов.

Она также добавила, что «сейчас темпы накопления парникового газа в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время величайшей биологической катастрофы в истории Земли».