Как в пятиэтажках появился «хрущёвский холодильник» 

Смотрите ролик и узнайте, что такое «хрущёвский холодильник». Так именовали небольшую нишу под окном на кухне, которая была в пятиэтажках, построенных во времена Хрущёва. Правда, придумали такой способ хранения продуктов куда раньше, но в хрущёвках он пришелся как нельзя кстати: помещения там были очень маленькими, так что каждый квадратный метр был на счету, и на настоящий холодильник места не хватало.