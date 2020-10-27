Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶

Как в пятиэтажках появился «хрущёвский холодильник» 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите ролик и узнайте, что такое «хрущёвский холодильник». Так именовали небольшую нишу под окном на кухне, которая была в пятиэтажках, построенных во времена Хрущёва. Правда, придумали такой способ хранения продуктов куда раньше, но в хрущёвках он пришелся как нельзя кстати: помещения там были очень маленькими, так что каждый квадратный метр был на счету, и на настоящий холодильник места не хватало.
Ранее «Рамблер» рассказывал про привычные для русских вещи, доступные в других странах только богачам.
Вещи , Видео , Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди понимали, что умрут, и выли»
«Люди понимали, что умрут, и выли»
Любовные тайны Сергея Михалкова
Любовные тайны Сергея Михалкова
Какие качества характера русские женщины утратили
Какие качества характера русские женщины утратили
Видео
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
00:34
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
Безумный мир
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Горе-мать, сбитая авто, выронила кроху на крышу
00:40
Горе-мать, сбитая авто, выронила кроху на крышу
Люди
Как в пятиэтажках появился «хрущёвский холодильник»
02:25
Как в пятиэтажках появился «хрущёвский холодильник»
Вещи Истории
На видео попал парапланерист, налетевший на дерево
00:06
На видео попал парапланерист, налетевший на дерево
Люди
На видео сняли гусей, упившихся до бесчувствия
02:11
На видео сняли гусей, упившихся до бесчувствия
Безумный мир
Бесстыжий примат затискал туристку на фотосессии
00:19
Бесстыжий примат затискал туристку на фотосессии
Безумный мир
В Италии родился зеленый щенок
00:30
В Италии родился зеленый щенок
Безумный мир
Чем хасиды отличаются от остальных евреев
00:40
Чем хасиды отличаются от остальных евреев
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение