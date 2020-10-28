Подростки заработали сотни тысяч рублей на монетах

Британские подростки-кладоискатели нашли древние монеты и заработали тысячи фунтов стерлингов, продав их на аукционе. Об этом сообщает издание The Mirror.

В августе 16-летний Рис Пикеринг вместе с отцом Джонни Кроу занимался кладоискательством на сельскохозяйственных полях в графстве Норфолк. Подросток и его отец бродили с металлоискателями. Поначалу им попадался лишь мусор, но вскоре Пикеринг обнаружил под слоем грунта согнутую монету.

Отец и сын из города Грейт-Ярмут отнесли находку в местный музей. Проведя экспертизу, специалисты установили, что юноша нашел серебряный пенни короля Гарольда II Годвинсона, датированный 1066 годом — годом, когда произошла битва при Гастингсе. Как оказалось, это единственный пенни такого рода, существующий в Британии.

На монете возрастом 954 года изображена голова Гарольда, который был последним коронованным англо-саксонским королем Англии и погиб в знаменитой битве.

26 октября монету продали на торгах в аукционном доме Hansons Auctioneers за четыре тысячи фунтов стерлингов (400,3 тысячи рублей).

Примерно в то же время 16-летний Уолтер Тейлор нашел на поле графства Эссекс серебряный пенни Генриха I. Найденная им монета датируется 1106 годом. Ее удалось продать на аукционе за три тысячи фунтов стерлингов (300,4 тысяч рублей).

"Мы довольны такими результатами и рады за мальчиков. Это две исключительные находки, которые заслуживали удачных торгов. Я сам люблю бродить с металлоискателем и знаю, как волнительно делать такие находки",

— признался эксперт аукционного дома Hansons в области истории Адам Стейплс.