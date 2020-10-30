Названы найденные в канализации необычные предметы 

Тюменские коммунальщики назвали самые необычные предметы, которые им удалось найти в канализации. Об этом сообщает « Комсомольская правда ».

Сотрудники местного водоканала сообщили, что с января 2020 года они устранили в городе более четырех тысяч засоров, которые возникли из-за неправильного пользования канализацией россиянами. За это время им удалось найти в канализации лосиные рога, ласт, лопату, куски бетона, стеклянные бутылки, арматуру, а также банные полотенца, мобильные телефоны, куски влажной туалетной бумаги и другой бытовой мусор.

Коммунальщики также поделились своей последней находкой — бревном. Они рассказали, что им пришлось распиливать его внутри колодца, потому что из-за его размера они не могли извлечь объект целиком. Специалистам удалось предотвратить возможную аварию, однако они так и не узнали, как туда попало бревно.