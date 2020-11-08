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Борщ стал национальным блюдом Украины 

Полина Алферова 1 час назад
Борщ стал национальным блюдом Украины
Фото: Pixabay
Борщ официально признан национальным блюдом Украины. Издание «Обозреватель» сообщило об этом со ссылкой на кулинара и телеведущего Евгения Клопотенко.
Кулинар также заявил, что намерен добиться включения борща как украинского супа в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Клопотенко считает, что борщ не только является культурным феноменом, но и объединяет украинцев, делает их отличными от других наций.

«Мы не просто заявили о том, что борщ — украинский. Мы оказали сопротивление России и ее пропаганде, и нас поддержал мир», — объяснил кулинар.

Клопотенко также возмущает тот факт, что борщ считается блюдом русской кухни. Он сообщил, что после присвоения борщу статуса национального украинского продукта, ему написали российские коллеги.

«Я отказался с ними разговаривать, потому что не собираюсь подбрасывать информационное топливо в их машину пропаганды», — подчеркнул телеведущий.

Напомним, что экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры Украины предложил внести борщ в реестр нематериального национального достояния в начале октября.
Ранее «Рамблер» писал, что россияне назвали 2020-й худшим годом.
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Вещи , ЮНЕСКО
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