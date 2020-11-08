Россияне назвали 2020-й худшим годом 

Более половины россиян крайне негативно высказались о 2020 годе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Так, 61% россиян поставили 2020 году от 1 до 4 баллов по 10-балльной шкале. При этом 28% респондентов оценили текущий год на один балл как худший год в их жизни. Каждый пятый опрошенный (21%) поставил 2020-му 5 из 10 баллов, заявив, что он ничем не отличается от остальных. Лишь 18% россиян поставили нынешнему году от 6 до 10 баллов. Лучшим годом в жизни 2020-й стал для 3% участников опроса.

Россияне также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться в уходящем году. Для трети людей главной трудностью стала потеря работы и сокращение. Почти столько же посетовали на снижение дохода, еще 25% — на пандемию коронавируса. 13% россиян озаботило их здоровье, а 8% — невозможность выехать за границу. Еще 10% добавили, что не столкнулись с трудностями в 2020 году.

Опрос проводился в ноябре, в нем приняли участие четыре тысячи россиян.