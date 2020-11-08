Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Россияне назвали 2020-й худшим годом 

Мира Маркина 4 часа назад
Россияне назвали 2020-й худшим годом
Фото: depositphotos.com
Более половины россиян крайне негативно высказались о 2020 годе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Так, 61% россиян поставили 2020 году от 1 до 4 баллов по 10-балльной шкале. При этом 28% респондентов оценили текущий год на один балл как худший год в их жизни. Каждый пятый опрошенный (21%) поставил 2020-му 5 из 10 баллов, заявив, что он ничем не отличается от остальных. Лишь 18% россиян поставили нынешнему году от 6 до 10 баллов. Лучшим годом в жизни 2020-й стал для 3% участников опроса.
Россияне также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться в уходящем году. Для трети людей главной трудностью стала потеря работы и сокращение. Почти столько же посетовали на снижение дохода, еще 25% — на пандемию коронавируса. 13% россиян озаботило их здоровье, а 8% — невозможность выехать за границу. Еще 10% добавили, что не столкнулись с трудностями в 2020 году.
Опрос проводился в ноябре, в нем приняли участие четыре тысячи россиян.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянка выиграла в лотерею и получила пять тонн асфальта.
Видео дня. На видео сняли кита, чуть не проглотившего туристов
Комментарии 4
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
00:24
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
Безумный мир
Танец лысого попугая умилил Сеть
00:49
Танец лысого попугая умилил Сеть
Безумный мир
Мужчина показал, что будет, если проглотить пчелу
03:42
Мужчина показал, что будет, если проглотить пчелу
Люди
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов
03:22
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов
Люди
Пес дерзко отпихнул невесту, чтобы поцеловать жениха
00:30
Пес дерзко отпихнул невесту, чтобы поцеловать жениха
Безумный мир
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
00:48
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
Безумный мир
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
01:04
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение