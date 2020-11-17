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В Сети активно спорят над решением математической задачи

Катерина Саломе
5 часов назад
В Сети активно обсуждают математическую задачу, которую опубликовал пользователь Twitter под ником @iambuterastann. Юзеры так и не пришли к единому мнению насчет правильного ответа.
Подписчикам предложили решить пример: сколько будет 6:2(1+2). В результате одни дали ответ «9», а другие - «1». Между сторонами разразилась нешуточный конфликт, так как каждая считала свое решение «единственным верным».
@iambuterastann
Те люди, у которых получалось «9», предложили следующий способ решения примера: сначала посчитать числа внутри скобок (1+2=3), а потом умножить результат на получившуюся цифру перед скобкой (6:2=3). В итоге получается 3*3=9.
Другой вариант решения звучал так: сначала сложить числа в скобках (1+2=3), затем умножить результат на числе перед скобкой (3*2=6), а в конце выполнить деление (6:6=1).
Всего за несколько дней пост набрал более 36 тысяч комментариев. Примечательно, что среди фолловеров нашлись и те, кто допустил мысль о существовании сразу двух возможных вариантов решения.
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