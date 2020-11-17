В Сети активно обсуждают математическую задачу, которую опубликовал пользователь Twitter под ником @iambuterastann. Юзеры так и не пришли к единому мнению насчет правильного ответа.

Подписчикам предложили решить пример: сколько будет 6:2(1+2). В результате одни дали ответ «9», а другие - «1». Между сторонами разразилась нешуточный конфликт, так как каждая считала свое решение «единственным верным».

@iambuterastann

Те люди, у которых получалось «9», предложили следующий способ решения примера: сначала посчитать числа внутри скобок (1+2=3), а потом умножить результат на получившуюся цифру перед скобкой (6:2=3). В итоге получается 3*3=9.

Другой вариант решения звучал так: сначала сложить числа в скобках (1+2=3), затем умножить результат на числе перед скобкой (3*2=6), а в конце выполнить деление (6:6=1).